Пять лучших доступных способов замедлить старение, которые одобряет наука

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Представители науки утверждают, что некоторые простые изменения образа жизни и здоровые привычки могут замедлить старение, увеличить продолжительность жизни.10 минут упражнений. С точки зрения науки, секрет замедления старения заключается в спринте, а не в марафоне: на упражнения можно тратить только 10 минут в день, но делать это нужно регулярно. В свою очередь, журнал JAMA Internal Medicine информирует, что 10-минутные пробежки оказывает омолаживающее действие на мозг: они способствуют поддержанию когнитивных функций, которые ухудшаются с возрастом. Также есть данные о том, что пожилые мужчины и женщины, которые регулярно занимаются спортом, оказываются биологически почти на 30 лет моложе своего хронологического возраста.Уменьшить воспаление. По данным Стэнфордской медицинской школы, до 90% заболеваний, связанных со старением, включая рак, болезни сердца и деменцию, ассоциируется с хроническим воспалением. Наиболее эффективным доступным способом борьбы с воспалением является здоровый образ жизни – движение, недопущение лишнего веса, полноценный сон, позитивное восприятие мира.Питание. Ученые Университета Бергена (Норвегия) констатируют, что здоровое питание может увеличить продолжительность жизни на шесть-семь лет у людей среднего возраста и примерно на десять лет у молодых людей – в основном, это происходит за счет снижения риска сердечных заболеваний, диабета и рака. По словам исследователей, дольше живут те, кто контролирует количество потребляемого мяса и молочных продуктов, избегает сладких напитков и продуктов с высоким уровнем сахара.Защита от стресса. Исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA) свидетельствует, что мужчины, которые много беспокоятся и нервничают, подвергаться более высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа, укорачивающих их жизни. Один из самых доступных способов начать меньше переживать – перестать постоянно мониторить новости.Поддержание здорового веса. Журнал JAMA Network Open, ссылаясь на исследования, пишет, что люди, контролирующие свой вес, лучше защищены от болезней старения, связанных с возрастным упадком когнитивной функции. Избыток жира в теле сопряжен с более высоким уровнем повреждения сосудов и ухудшением кровоснабжения мозга – отсюда и подверженность деменции в ее различных проявлениях.