Силы на исходе: как понять, что вам не хватает витамина D

От дефицита витамина D страдают около миллиарда человек по всему миру.Давным-давно вокруг витамина D кипят страсти. Одни придерживаются мнения, что дополнительно принимать его не нужно, а наше тело способно синтезировать необходимое количество под действием солнечных лучей. Другие считают витамин D панацеей от всех болезней и эликсиром молодости.Но правда, как всегда, где-то посередине.Чтобы получить суточную дозу того самого витамина, нужно минимум 20 минут в день находиться под прямыми солнечными лучами, причем открытыми должны быть 40 % тела. У среднестатистического жителя мегаполиса нет такой возможности даже летом и в странах с теплым климатом. Зимой же все население "средней полосы" страдает от недостатка "солнечного витамина".Так ли важен витамин D и зачем он вообще нуженВитамин D – это целая группа жирорастворимых витаминов и едва ли не единственный из тех, которые наш организм может синтезировать самостоятельно. Благодаря ему нормально растут кости и развивается опорно-двигательный аппарат. Этот витамин предупреждает развитие рахита у детей и остеопороза у взрослых. Он помогает усвоению кальция и влияет на производство белка-носителя, который и транспортирует кальций в организме, поддерживает мышцы в тонусе.Витамин D укрепляет иммунитет, регулирует артериальное давление и сердцебиение, нормализует свертываемость крови. А также участвует в работе щитовидной железы и обеспечивает нормальное психоэмоциональное состояние.Как понять, что вам не хватает витамина DЕсть вполне объективные симптомы, по которым можно это определить:усталость – вы не можете отдохнуть, сколько бы не отдыхали;апатия – организм не способен поддерживать нормальный уровень серотонина и эндорфинов;хрупкие кости, зубы, ломкие ногти и тусклые волосы;частые инфекции и постоянные простуды, поскольку иммунитет не успевает вовремя реагировать на "незваных гостей";боль в мышцах, ухудшение зрения, а также бессонница.Как восполнить дефицит витамина DОтносительно синтетического витамина в каплях или капсулах, его должен назначать врач. Помочь же себе можно регулярными прогулками на свежем воздухе даже в зимнее время. А также нужна правильно подобранная диета, поскольку в обычной жизни с едой мы получаем не более 10 % суточной нормы витамина. Но особенно зимой очень важно регулярное и разнообразное питание. Больше всего витамина D содержится в:Жирных сортах рыбы (лосось, сельдь, скумбрия);Печени трески;Натуральном сливочном масле (80% жирности и более);Яичных желтках;Нежирной говядине;Кукурузном масле;Молоке и твердом сыре.