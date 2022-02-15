Диабет: названы самые эффективные продукты для улучшения уровня сахара в крови

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употребление определенных продуктов улучшает контроль содержания сахара в крови, в том числе его показатели при диабете.Одним из самых опасных осложнений при диабете является гипергликемия – высокий уровень сахара в крови. Оставаясь повышенным в течение длительного времени, он может нанести серьезный вред органам и тканям, спровоцировать различные осложнения, включая угрожающие жизни. Медиками были названы самые эффективные продукты для улучшения уровня сахара в крови, об этом сообщает Healthline.Белок. Он долго усваивается, что замедляет пищеварение и вместе с этим тормозит всасывание глюкозы в кровь после еды, продлевает чувство сытости. Таким образом белок помогает предотвратить переедание, способствует похудению, то есть, потере жира в организме – данные условия являются ключевыми для поддержания здорового уровня сахара.Рыба. Данный продукт является ценным источником белка, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, участвующих в процессах регулирования содержания сахара в крови, объясняют специалисты. Национальная служба здравоохранения рекомендует людям съедать не менее двух порций рыбы в неделю, причем по крайней мере одну из них должна составлять жирная рыба. Содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 снижают риск сердечных заболеваний и воспалений, которым подвержены диабетики.Продукты с низким гликемическим индексом. Гликемический индекс (ГИ) показывает, как быстро съеденный продукт может повышать уровень сахара (глюкозы) в крови: чем он выше, тем значительнее колебания уровня сахара в крови после еды. Низким ГИ обладают цельнозерновые и белковые продукты, некоторые фрукты, многие овощи, бобовые.