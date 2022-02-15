Названа распространенная привычка, повышающая риск тромбоза

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Из-за большого количества теплой одежды на теле может возникнуть парниковый эффект.В зимнюю пору важно правильно одеваться, выходя на улицу, когда из-за холода увеличивается риск простудиться или переохладиться. Конечно, такую прописную истину знает каждый, но при этом люди не всегда осознают иной опасный момент — из-за чрезмерного утепления повышается угроза возникновения тромбоза.На риск провоцирования формирования внутри кровеносных сосудов свертков крови вследствие излишнего укутывания в теплые одежды обратил внимание кардиолог Дмитрий Симаков.Специалист подчеркивает, что из-за большого количества теплой одежды на теле может возникнуть парниковый эффект, который существенно повышает риск образования тромбов.Также врач указал, что для некоторых людей желание надевать побольше теплой одежды является привычкой, причем опасной.«Наибольшие риски появляются у людей, которые постоянно боятся замерзнуть и укутаются в шарфы, одевают теплые шапки и кальсоны», — говорит кардиолог.Помимо перегрева, образованию тромбозов могут способствовать также обморожение конечностей, травмы рук и ног, а с недавних пор к списку провоцирующих факторов добавилась и коронавирусная болезнь, добавляет врач.Чтобы не упустить время, когда еще можно устранить проблему без вреда здоровью, кардиолог рекомендует внимательно относиться к сигналам, подаваемым телом.Специалист рассказал, что одним из значительных симптомов тромбоза является возникновение боли в том месте, где сформировался сверток крови в сосудах (иногда вместо боли может ощущаться онемение или похолодание участка тела, где возникла проблема).