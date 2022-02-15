Сколько прививок нужно для защиты от омикрон-штамма

В ноябре 2021 года по миру начал распространяться суперзаразный штамм коронавирусной инфекции "омикрон", который, к тому же, умеет ускользать от имеющихся в организме антител. Эксперты задумались над тем, как часто нужно делать бустерные прививки для защиты от появляющихся штаммов COVID-19.Ответ организма на вакцину в целом напоминает то, что происходит при инфицировании. Однако есть серьезная разница, которая заключается в том, что при заражении организму приходится иметь дело с целым вирусом, а при вакцинации — только с шиповидным белком (ключевой элемент коронавируса, обеспечивающий проникновение патогена в клетки).Но с распространением "омикрона" появилась проблема — значительная часть мутаций, которыми новый вариант SARS-CoV-2 отличается от предыдущих, сконцентрирована как раз в шиповидном белке. Это снижает эффективность существующих вакцин в отношении "омикрона". По данным британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения, ревакцинация обеспечивает защиту от "омикрона", но показатель защиты быстро снижается.У привитых векторной вакциной AstraZeneca, а затем одним из мРНК-препаратов, защита против "омикрона" уменьшилась до 60% через 2-3 недели, а через два месяца показатель защиты составил 40%. У тех, кто дважды получил мРНК-вакцину Pfizer или Moderna, показатели защиты несколько лучше, но через 20-24 недели защита тоже снижается почти до нуля. Однако вакцина в любом случае серьезно повышает шансы на легкое течение коронавирусной инфекции.