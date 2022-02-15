Доктор Комаровский назвал бюджетную альтернативу БАДам с кальцием

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Доктор советует глюконат кальция.Доктор Евгений Комаровский рассказал про недорогое аптечное средство, которое многие причисляют к БАДам (биоактивным добавкам), но это не так. И этот препарат действительно работает и особенно нужен детям при дефиците кальция.Речь идет о глюконате кальция. А как его принимать, Заслуженный врач Украины рассказал в Instagtram.«Кальция глюконат — это не биоактивная добавка (БАД), это нормальный аптечный препарат кальция. Главное, что вы должны знать: чтобы кальций усваивался организмом, он должен поступать в виде растворимой соли. Кальция глюконат прекрасно растворяется даже в холодной воде, а еще он дешевый», — посоветовал педиатр.Медик говорит, что разрекламированные дорогие препараты кальция принимать не имеет смысла. Так как отличаются они от глюконата разве что ценой. Препарат принимают, как правило, дети и подростки, если есть показания.В каких случаях необходим глюконат кальцияДетям принимать препарат нужно при клинических проявлениях дефицита кальция. На это указывают определенные симптомы: повышенная нервная возбудимость, гипертонус мышечный и другие, если ребенок явно мало получает кальция из-за определенной диеты (к примеру, не ест молочные продукты).В таких случаях в периоды активного роста костей и зубов давать препараты кальция можно и нужно.Какая дозировка будет правильнойВажно учитывать возраст и вес ребенка при расчете дозировки препарата.«Если вы подростку даете по таблетке глюконата кальция три раза в день, то вы этим только собственную совесть успокаиваете, а не поддерживаете его здоровье. В подростковом возрасте человек должен съедать минимум 10–15 таблеток в сутки», — уверяет врач.Отметим, что доктор Комаровский скептически относится к такому способу получения кальция, как яичная скорлупа. По его мнению, это бесполезная трата сил и времени.