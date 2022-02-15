Врачи опровергли пользу моркови для глаз

Ранее считалось, что морковь очень полезна для здоровья глаз. Благодаря высокому содержанию витамина А она могла не только улучшить состояние зрения, но и восстанавливать его. Однако, как следует из информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, польза моркови для зрения не была доказана.Несмотря на это, доказано, что люди, которые употребляют морковь в больших количествах на 40% реже сталкиваются с таким заболеванием, как куриная слепота. Помимо этого морковь имеет свойство снижать уровень холестерина в крови, а высокое содержание калия обусловливает сосудосуживающий эффект. В связи с этим, некоторые специалисты советуют пополнить рацион морковью для профилактики атеросклероза, инфарктов и инсультов.Также в моркови содержится витамин С, который поддерживает белые кровяные тельца, которые играют важнейшую роль в формировании иммунитета. Клетчатка, которая содержится в моркови, имеет свойство поддерживать пищеварительный тракт человека. Морковь имеет желчегонный эффект. Отваренная морковь может помочь при диарее. И это лишь немногие из всех полезных свойств моркови.Специалисты говорят, что несмотря на то, что морковь не вылечит катаракту или глаукому, не поможет даже при близорукости, санитарные врачи рекомендуют начать употреблять этот овощ. Морковь может и не поможет при проблемах со зрением, но отлично справится с множеством других заболеваний.