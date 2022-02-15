Высокий холестерин: врач говорит о проблеме у мужчин, которая требует обследования

По словам специалиста, большинство людей с высоким уровнем холестерина не проявляют заметных симптомов, и это делает проблему по-настоящему опасной.Постоянно высокий холестерин может привести к затвердению артерий и связанным серьезным проблемам со здоровьем. В частности, это делает человека подверженным риску сердечных заболеваний, инсульта. Таким образом, способность обнаруживать высокие уровни и держать их под контролем может иметь решающее значение для продолжительности жизни.Британский врач, фармацевт Хуссейн Абдех рассказал в интервью об одном признаке высокого уровня холестерина, с которым могут столкнуться мужчины. Эксперт напомнил, что наличие высокого уровня холестерина у человека может выявиться в кризисных ситуациях – например, это становится понятно, когда происходит сердечный приступ.«Наиболее эффективный способ обнаружить у себя высокий уровень холестерина – сдать анализ крови», - уточнил Абдех.Говоря о проблеме у мужчин, он заметил, что в некоторых случаях повышенный холестерин проявляется таким симптомом, как эректильная дисфункция. Как пояснил Хуссейн Абдех,«Если вы мужчина, и вдруг начинаете страдать от импотенции, это может быть связано с высоким уровнем холестерина».Подобное состояние объясняется тем, что избыток холестерина затрудняет полноценный кровоток в артериях и негативно влияет на выработку мужским организмом необходимых для эректильной функции химических веществ. Эксперт подчеркнул, что возникшая импотенция – это знак того, что нужно посетить врача и пройти необходимое обследование, поскольку, помимо высокого холестерина, проблема может обусловливаться другими нарушениями, и их следует выявить. Избегание этого может привести к сердечному приступу, инсульту или другому серьезному изнурительному заболеванию.