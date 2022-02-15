Косметологи назвали средство для ухода, которое может навредить коже лица

Популярное средство для лица не стоит использовать регулярно.В погоне за вау-эффектом многие представительницы прекрасного пола стали использовать натуральное масло для лица вместо ухода. Действительно, результат ошеломляет! Но не спешите радоваться.Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram рассказала о подводных камнях использования масла для лица.Да, действительно, масло дает эффект увлажнения и шелковистости при разовом использовании. При регулярном — ведет к обезвоживанию кожи.Оно создает пленку на поверхности эпидермиса. Пленка препятствует дыханию кожи, разбавляет наши собственные липиды, и как результат — замедляются обменные процессы и кожа становится обезвоженной.Поэтому эксперт против регулярного использования масла вместо крема для лица, так как правильно подобранный крем выполняет свою задачу гораздо лучше. А при полном комплексе правильно подобранного ухода такой проблемы нет вообще!Особенно не стоит использовать масло для проблемной и жирной коже, даже если она сильно обезвожена. В этом случае подбираем комплексный уход!По этой же причине 100% масла нельзя использовать для массажа. Все профбренды создают массажные продукты: бальзамы, кремы и т.д., в которых содержится разный процент масла (не 100%). Процент в этих продуктах варьируется в зависимости от назначения, вида массажа, кожи, задачи и так далее.Есть случаи, когда использование масла вместо крема допустимо:Точечно, локально, для устранения конкретной проблемы;В антивозрастном уходе в качестве дополнительного насыщения крема или маски (капелькой);Для тела, волос, локтей, ногтей. Но и это спорно.