Чувствуете одышку, лежа на спине? Срочно обратитесь к врачу

Сердечная недостаточность — серьезное состояние, при котором сердечная мышца не перекачивает кровь должным образом. Она часто является результатом сужения артерий из-за ишемической болезни сердца или высокого кровяного давления, которое со временем ослабляет сердце.Несмотря на относительную распространенность состояния, многие люди не знают, какими симптомами проявляет себя сердечная недостаточность. Один из них появляется, когда человек лежит на спине.Люди с сердечной недостаточностью часто сообщают об ортопноэ. Это состояние характеризуется одышкой в положении лежа. Некоторые люди также испытывают одышку во время физической активности в результате сердечной недостаточности.Причина ортопноэ, заключается в том, что, когда вы лежите горизонтально, кровь, которая обычно скапливается в венах ног, снова активно попадает в кровоток. При сердечной недостаточности, сердце не справляется с увеличившимся количеством крови, поэтому жидкость накапливается в легких, вызывая одышку. Это может иметь серьезные последствия.Исследование, опубликованное в 2002 году в журнале European Heart Journal Supplements, показало, что примерно 90 процентов пациентов с сердечной недостаточностью в конечном итоге умирают.«50 % умирают от прогрессирующей сердечной недостаточности, а остальные умирают внезапно от аритмий и ишемических событий», - рассказывает профессор кардиологии Джон Макмюррей.Эксперты отмечают, что у большинства пациентов с ортопноэ тяжесть проблемы будет варьироваться в зависимости от положения во сне. Дискомфорт и одышка, как правило, усиливаются, когда человек ровно лежит на кровати. Это помогает понять, насколько серьезно ваше состояние. Если для устранения одышки вам нужно подложить под голову три подушки — стоит сразу обратиться к врачу.