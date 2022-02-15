Чувствуете одышку, лежа на спине? Срочно обратитесь к врачу
Несмотря на относительную распространенность состояния, многие люди не знают, какими симптомами проявляет себя сердечная недостаточность. Один из них появляется, когда человек лежит на спине.
Люди с сердечной недостаточностью часто сообщают об ортопноэ. Это состояние характеризуется одышкой в положении лежа. Некоторые люди также испытывают одышку во время физической активности в результате сердечной недостаточности.
Причина ортопноэ, заключается в том, что, когда вы лежите горизонтально, кровь, которая обычно скапливается в венах ног, снова активно попадает в кровоток. При сердечной недостаточности, сердце не справляется с увеличившимся количеством крови, поэтому жидкость накапливается в легких, вызывая одышку. Это может иметь серьезные последствия.
Исследование, опубликованное в 2002 году в журнале European Heart Journal Supplements, показало, что примерно 90 процентов пациентов с сердечной недостаточностью в конечном итоге умирают.
«50 % умирают от прогрессирующей сердечной недостаточности, а остальные умирают внезапно от аритмий и ишемических событий», - рассказывает профессор кардиологии Джон Макмюррей.
Эксперты отмечают, что у большинства пациентов с ортопноэ тяжесть проблемы будет варьироваться в зависимости от положения во сне. Дискомфорт и одышка, как правило, усиливаются, когда человек ровно лежит на кровати. Это помогает понять, насколько серьезно ваше состояние. Если для устранения одышки вам нужно подложить под голову три подушки — стоит сразу обратиться к врачу.
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