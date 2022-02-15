Инсульт: у людей с этим заболеванием вероятность ишемического инсульта в 3 раза выше

Существует два типа инсульта. Геморрагический инсульт возникает, когда лопается кровеносный сосуд, вызывая внутреннее кровотечение. С другой стороны, ишемический инсульт возникает, когда тромб застревает в артерии, что приводит к прекращению кровотока. К счастью, 90 процентов инсультов можно предотвратить, изменив образ жизни. Однако результаты одного исследования показывают, что люди с ОКР могут иметь более высокую вероятность инсульта.Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что у взрослых, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), вероятность ишемического инсульта в более позднем возрасте более чем в три раза выше.Полученные данные свидетельствуют о том, что взрослые в этой группе должны уделять больше внимания принятию более здоровых привычек.ОКР — это распространенное психическое заболевание, при котором у человека возникают навязчивые мысли и он ведет себя навязчиво.Национальная служба здравоохранения объясняет:«ОКР может поражать мужчин, женщин и детей. У некоторых людей симптомы появляются рано, часто в период полового созревания, но обычно они появляются в раннем взрослом возрасте».Авторы исследования объяснили, что навязчивое поведение, характерное для ОКР, например, мытье рук, может существенно мешать повседневной деятельности человека.Я-Мей Бай, профессор отделения психиатрии в Тайбэйской больнице общего профиля для ветеранов и Медицинском колледже Национального университета Ян-Мин Цзяодун, сказал:"Результаты нашего исследования должны побудить людей с ОКР вести здоровый образ жизни, например, отказ от курения или отказ от курения, регулярная физическая активность и поддержание здорового веса во избежание факторов риска, связанных с инсультом".