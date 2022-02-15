Почему нам нужны теплые ванны

Полежать в теплой воде и расслабиться - одно из немногих доступных для всех удовольствий. И у него есть немало плюсов для здоровья.Снимает стрессЭто то, о чем думает большинство людей, когда в голове появляется образ теплой ванны. Она помогает расслабить напряженные мышцы, но не только. По словам врачей-дерматологов, кожа выделяет эндорфины, когда мы погружаемся в теплую воду, как и когда ощущаем солнце на своей коже. Ванна в течение 20–30 минут — отличный способ ощутить эффект снятия стресса.Уменьшает болиТеплая вода не только высвобождает эндорфины, но и снимает боли в мышцах и суставах. Независимо от того, восстанавливаетесь ли вы после особенно тяжелой тренировки или страдаете от артрита, регулярное принятие теплых ванн может помочь снизить боль.Улучшает кровоснабжениеВ Японии популярны горячие источники, потому что считается, что пребывание в них улучшает кровообращение. Исследование 2016 года показало, что тепловая терапия в виде теплых ванн или горячих источников действительно помогает улучшить кровообращение. А это может снизить артериальное давление и способствовать общему здоровью сердечно-сосудистой системы.Снижает воспаленияСпособные быть очень болезненными и мешать повседневной деятельности воспаления возникают, когда иммунная система запускает чрезмерную реакцию. Артрит, низкая подвижность суставов и даже некоторые аутоиммунные заболевания — все это следствия воспалений в организме. Тем, кто страдает от хронического слабовыраженного воспаления, теплая ванна может помочь уменьшить его.Укрепляет сонВы кажется, что вы лучше спите, когда принимаете теплую ванну перед сном, просто потому, что это расслабляет вас? Это лишь часть правды. Есть научная причина, по которой теплые ванны помогают лучше спать - перед сном наши тела имеют тенденцию немного охлаждаться, чтобы подготовиться ко сну. Когда вы находитесь в теплой воде, температура тела повышается на несколько градусов. А когда вы выходите и охлаждаетесь, это усиливает естественный процесс охлаждения тела, сигнализируя о том, что пришло время отдохнуть. Попробуйте принять теплую ванну за 1-2 часа до сна, чтобы получить полный эффект.Сжигает калорииНахождение в теплой воде в течение часа сжигает столько же калорий, сколько 30-минутная прогулка. Ванна сжигает калории, потому что тело должно больше работать, чтобы сбалансировать температуру, пока мы погружены в теплую воду. Принятие ванны не заменит регулярные физические нагрузки, но почему бы не сжечь лишние калории?Успокаивает кожуВы можете подумать, что горячие ванны сушат кожу, и это правда - купание в очень горячей воде может ее сушить. Но теплые ванны в сочетании с эфирными маслами или овсянкой могут стать идеальным противоядием от сухости кожи. Нанесение лосьона сразу после купания, пока кожа еще теплая, обеспечит удержание влаги.