Дефицит железа: какие продукты способствуют усвоению минерала
Вы заметили симптомы дефицита железа, такие как слабость, проблемы с концентрацией, выпадение волос, ослабление иммунитета или частые носовые кровотечения? Проверьте, какие ошибки не допускать, чтобы не нарушить его усвоение организмом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Шуба.
Среди симптомов дефицита железа наиболее распространены:
— слабость, сонливость, усталость, снижение умственной работоспособности, трудности с концентрацией внимания, апатия;
— частые носовые кровотечения:
— склонность к синякам;
— трещины в углах рта, язвы языка и слизистой оболочки полости рта;
— бледность кожи;
— ломкость ногтей, выпадение волос;
— частые случаи разного рода инфекций, ослаблений иммунитета;
— нарушение сердечного ритма, нарушение дыхания.
Что способствует усвоению железа?
Дефицит железа является наиболее распространенным пищевым дефицитом, возникающим у 50% людей. От его недостатка в организме страдают, в частности, женщины, у которых дефицит обычно вызван регулярным циклом. Всем сидящим на растительной диете следует также позаботиться о соответствующей дозе железа.
Железо нужно, не считая всего остального, для выработки гемоглобина — белка, содержащегося в эритроцитах, основная функция которого — распределение кислорода. Без железа все в организме страдает, а большой дефицит может привести к анемии. Давайте включим этот элемент в свое меню. Однако вы должны знать, как это делать правильно.
Как максимизировать терапию железом, минимизируя побочные эффекты?
Запивать железо водой или апельсиновым соком.
Пробиотики — они могут исправить дисбактериоз и улучшить перистальтику кишечника (запор является распространенным заболеванием при лечении железом).
Ценным дополнением к добавкам железа также станут продукты, богатые витамином С, который улучшает процесс усвоения этого питательного вещества организмом. Поэтому потянемся к перцу, клубнике, смородине, цитрусовым, петрушке и капусте.
Добавляя в пищу 50-70 мг витамина С (например, 2 помидора или четверть перца), мы увеличиваем усвоение железа в два-четыре раза. Но важно, чтобы продукты предварительно не подвергались высокой температуре, что приведет к потере этого витамина.
С чем не совмещать железо?
Врачи отмечают, что многие компоненты диеты снижают усвоение железа. По их словам, железо нельзя употреблять одновременно с кофе, чаем или молочными напитками. Уменьшение усвоения железа наблюдается также в случае взаимодействия с фитиновой кислотой, содержащейся в бобовых: сое, черной фасоли, чечевице, горохе. Они вызывают очень низкое поглощение железа. Чтобы увеличить усвоение этого элемента, бобовые нужно замочить на ночь в воде.
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