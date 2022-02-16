Набрать спортивную форму никогда не поздно

Всего 20 минут в день физических нагрузок даже в возрасте 70 лет уже наполовину снижает риск болезней сердца после 80. К такому выводу пришли исследователи из Университета Падуи в Италии.Если человек после 70 лет посвящает физическим нагрузкам хотя бы 20 минут в день, то тем самым он сокращает наполовину риск потенциально смертельно опасных проблем с сердцем в более преклонном возрасте. Итальянские исследователи установили, что мужчины в возрасте от 70 до 75 лет, которые регулярно ухаживают за садом и огородом, катаются на велосипеде, много гуляют пешком или выполняют другие разновидности физических нагрузок этой продолжительности, на 52% реже страдают от сердечно-сосудистых болезней, по сравнению со своими физически неактивными ровесниками.Пожилые женщины, которые также не забывают заниматься спортом, тоже снижают этот риск, хотя и всего на 8%. Исследователи полагают, что смогли доказать идею о том, что лучше поздно чем никогда, в том, что касается физических нагрузок. Они укрепляют сердце и снижают артериальное давление, защищая сердце и сосуды.Учёные утверждают, что полученные ими выводы убедительно поддерживают рекомендации в адрес людей разных возрастов начинать регулярные тренировки в любой период своей жизни. Многие не делают этого потому, что считают себя уже слишком пожилыми для спорта. Но исследование однозначно показывает, что положительный эффект от этих тренировок доступен практически представителям всех возрастных групп.