Очищение организма нужно или… модно

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В чем заключаются механизмы очищения организма? В альтернативной медицине считается, что с пищевыми продуктами и из окружающей среды в организм попадают патогены, его "засоряющие". И если не принимать меры, то человек может заболеть. Поэтому организм важно очищать. Но верно ли это утверждение?Организм человека представляет собой отлаженую систему, способную к саморегуляции. Природа устроила так, что мы самостоятельно справляемся с патогенными факторами внешней среды.Нужно ли «чистить» организм?В здоровом организме без хронических патологий, механизмы очищения функционируют нормально. Поддерживается оптимальный уровень биохимических процессов, нужных для полноценной жизнедеятельности.Организм «оснащен» системами детоксикации: с этой задачей справляются почки, печень, лимфатическая система, потовые железы. Поэтому вторгаться в его естественную работу не следует. Исключение составляют случаи, когда есть нарушение функций органов - но в подобных ситуациях лучше обратиться к врачу, а не заниматься самодеятельностью.Очищение от шлаков и токсинов необходимо?Токсины - это яды биологического генезиса, которые проникают в организм извне (змеиный яд). Подобные вещества оказывают токсический эффект на функции организма. Сами по себе токсичные соединения в организме синтезироваться не могут, а поступающие из окружающей среды организм выводит самостоятельно.Экстренное вмешательство необходимо при настоящем отравлении (на это укажут соответствующие симптомы). В таком случае потребуется квалифицированная помощь. В остальном меры по очищению от токсинов не понадобятся.Шлаки - это довольно загадочная субстанция. На данный момент специалисты не могут описать или выделить эти соединения. О шлаках отсутствуют серьёзные клинические исследования, которые базируются на данных доказательной медицины. А, значит, выведение шлаков из организма можно считать мифом.Очищение кишечникаСегодня модно заниматься очисткой ЖКТ (в домашних условиях или на специальных курортах). Безопасно ли это?Люди практикуют очистительные клизмы, мочегонные, желчегонные средства. Но, если организм работает нормально, эти меры излишни: ЖКТ самостоятельно обеспечивает удаление результатов жизнедеятельности из организма.Помимо этого, клизмы не могут быть ежедневными процедурами. Так мы рискуем ухудшить состояние микрофлоры желудочно-кишечного тракта, а это грозит дисбактериозом, сбоями кишечной функции и прочими проблемами.Аналогичные последствия может иметь и гидроколонотерапия, проводимая на курортах. Подобные мероприятия в ещё большей мере вымывают здоровый микробиом кишечника.Желчегонные, мочегонные препараты тоже опасно назначать самостоятельно и не по показаниям врача. Например, вы можете не подозревать, что у вас в желчевыводящих протоках сформировался камень. Бесконтрольный приём средств может вызвать острую колику и отправить на больничную койку.Чистка печениЧерез печень пропускаются все вещества, это ключевой орган системы детокса. Из этого можно сделать вывод, что она «засоряется» сильнее всего.Но печень не нуждается в чистке, так как выполняет свою непосредственную задачу. Если есть проблемы с печенью, то требуется визит к доктору, а не самолечение.