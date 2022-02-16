Питание при гипертонии: медики советуют продукт для вывода лишней жидкости

Людям с гипертонией крайне важно держать свое состояние под контролем, и в этом деле их помощниками могут быть некоторые продукты.При гипертонии кровь с большей силой воздействует на стенки кровеносных сосудов и артерий, повышая риск серьезных проблем со здоровьем: от сердечных приступов до инсультов. Питание для гипертоников становится одним из ключевых факторов того, насколько их состояние может быть опасным для сердца и мозга. По данным Кливлендской клиники, одним из оптимальных способов улучшить показатели артериального давления при наличии гипертонии является включение в рацион такого продукта как шпинат.«Являясь отличным источником питательных веществ, шпинат содержит большое количество каротиноидов, витамина С, витамина К, фолиевой кислоты, железа и кальция. Но главный ингредиентом, который делает его эффективным средством борьбы с высоким кровяным давлением, является калий», - поддерживают мнение о пользу шпината эксперты из Blood Pressure UK.Медики напоминают, что калий является «незаменимым минералом», который помогает выполнять множество функций в организме. В частности, он препятствует скоплению жидкости в тканях, а именно ее избыток оказывает дополнительный прессинг на сосудистые стенки, повышая кровяное давление. Благодаря потреблению этого минерала с пищей восстанавливается баланс натрия и калия в организме, что улучшает работу почек и вместе с этим – вывод излишков жидкости.«Употребление продуктов и напитков, богатых калием, может помочь снизить высокое кровяное давление», - подчеркивают эксперты.В Blood Pressure UK подсказывают, что здоровому взрослому человеку требуется от 3500 до 4700 миллиграммов калия в день, а порция в 30 граммов шпината обеспечивает 11% от суточной нормы.