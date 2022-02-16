5 удивительных преимуществ кетчупа для здоровья

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Бутылочка с кетчупом, вероятно, найдется на каждой кухне. Но каждый ли из нас знает, насколько этот соус полезен для здоровья?Здоровое сердцеЗнаете ли вы, что помидоры являются богатым источником ликопина? Ликопин — это антиоксидант, который придает помидорам красный цвет и может помочь уменьшить риск заболеваний сердца. Ликопин уменьшает повреждения свободными радикалами и уровень «плохого» холестерина, одновременно повышая уровень «хорошего» холестерина. В одном исследовании у людей с диетой, богатой ликопином, риск сердечных заболеваний был на 17-26% ниже. Еще одним преимуществом потребления ликопина является снижение риска развития некоторых видов рака, таких как опухоли легких и простаты. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием каротиноидов (включая ликопин) приводят к снижению риска развития рака легких и простаты на 32-50%.Здоровое пищеварениеПомидоры содержат много воды, и целую кучу клетчатки - целых 1,5 грамма. Клетчатка — это волшебный углевод, который организм не может полностью расщепить, но он помогает пищеварительной системе работать в регулярном и здоровом темпе. Если вы склонны к запорам или ищите диету с высоким содержанием клетчатки, чтобы снизить уровень холестерина и помочь поддерживать уровень сахара в крови, вам может помочь томатный соус.Источник незаменимых витаминовОдним из наиболее важных преимуществ томатного соуса для здоровья является то, что это отличный источник витаминов С, А и К, которые приносят невероятную пользу организму. Витамин С помогает снизить риск хронических заболеваний, регулирует высокое давление, снижает риск сердечных заболеваний, предотвращает дефицит железа, повышает иммунитет и помогает защитить память. Витамин А также укрепляет иммунитет, поддерживая зрение и здоровье кожи. А витамин К жизненно важен для предотвращения тромбом и метаболизма костей.Здоровые костиПомидоры содержат значительное количество кальция и витамина К. Мы знаем, что витамин К важен для метаболизма костей. Тем не менее, в сочетании с кальцием кости будут крепче и устойчивее к повреждениям. Более того, повыситься и уровень их заживления при незначительных травмах.Здоровый кишечникОдним из наиболее удивительных преимуществ томатного соуса для здоровья является его положительное влияние на здоровье кишечника. Кишечник и бактерии — это две вещи, за которыми в последнее время пристально следит наука, особенно в отношении того, как они влияют на общее состояние здоровья. Возможно, вы слышали о пробиотических продуктах, таких как йогурт, которые помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике. Наука обнаружила, что помидоры обладают пробиотическими свойствами, помогая улучшить хорошие кишечные бактерии. Одна из наиболее важных бактерий называется L. reuteri, и она помогает кишечнику, полости рта и здоровью в целом. При приготовлении в виде соуса положительные эффекты L. reuteri усиливаются