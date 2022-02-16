Что делать, если болит горло

Не пропустите симптомы, при которых надо срочно показаться врачу!Боль в горле неприятна, но обычно безопасна. Самая распространённая её причина — респираторные вирусные инфекции, например простуда или грипп. Поэтому саднящие ощущения уменьшаются и полностью исчезают через несколько дней вместе с основным заболеванием.Однако есть случаи, когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью.Когда надо быстрее обратиться к врачуВыделяют несколько тревожных признаков.Если горло болит у ребёнкаОбязательно позвоните педиатру, если боль не прошла после горячего напитка утром.И немедленно вызывайте скорую при следующих симптомах:боль так сильна, что ребёнок не может глотать;есть трудности с дыханием, появилась одышка;необычно обильное слюнотечение.Если горло болит у взрослогоПроконсультируйтесь с терапевтом или отоларингологом, если:боль в горле очень сильная или длится, не уменьшаясь, больше недели;охриплость голоса сохраняется более двух недель;сложно глотать;тяжело дышать;из-за боли трудно открыть рот;заметен отёк на шее или лице;появилась боль в ухе;есть кровь в слюне или мокроте, выделяемой при кашле;на коже возникла сыпь;сильно болят суставы;температура поднялась выше 38,3 °С.Как убрать боль в горле в домашних условияхЕсли опасных симптомов нет, боль в горле можно лечить дома, не обращаясь к врачу. Вот рекомендованные медиками способы облегчить неприятные ощущения.1. Выпить что-нибудь тёплоеЧай, компот, морс, бульон. Эти напитки увлажняют раздражённую слизистую и таким образом могут помочь, если болит горло.Если вы кашляете, в чай можно добавить мёд. Однако эксперты американского исследовательского центра Mayo Clinic напоминают, что последний нельзя давать детям младше одного года.2. Съесть немного мороженогоИли, например, фруктового льда. Можно пососать чистый снег или льдинку. Холод уменьшит отёк и окажет лёгкий анестезирующий эффект.3. Прополоскать горло солёной водойОна помогает промыть горло от лишней слизи, уменьшает отёчность, увлажняет и снижает боль. Учтите, что детям до шести лет такие полоскания не рекомендованы: ребёнок может поперхнуться.Добавьте пол чайной ложки обычной поваренной соли на стакан тёплой воды и хорошо перемешайте. Не глотайте раствор — после полоскания его нужно выплюнуть.4. Попробовать аптечные леденцы от боли в горлеВ их состав входят обезболивающие вещества — например, бензокаин. Он вызывает лёгкое онемение и снижает чувствительность горла. Вдобавок, когда вы сосёте леденцы, увеличивается слюноотделение. А значит, горло увлажняется. Только не забывайте, что детям младше четырёх лет леденцы противопоказаны из-за риска удушья.Также можно воспользоваться другими аптечными препаратами от боли в горле — допустим, безрецептурным обезболивающим спреем или раствором для полоскания с анестетиком. Но перед тем как их покупать, всё-таки лучше проконсультироваться с врачом — терапевтом или, если речь о ребёнке, педиатром.5. Включить увлажнитель воздухаЕсли прибора у вас нет, поставьте на подоконник открытую ёмкость с водой или положите на батарею несколько влажных салфеток и меняйте их по мере высыхания. Также можно время от времени дышать тёплым (не горячим!) паром.Дело в том, что сухой воздух усиливает раздражение в горле. А влажный, напротив, смягчает слизистую, снижая неприятные ощущения.6. Дышать чистым воздухомСигаретный дым, запах моющих средств или других химических веществ (краски, лака, бензина) тоже способны усилить раздражение в горле. Пока вы болеете, воздух в вашем доме должен быть чистым.7. Больше отдыхатьБоль в горле уменьшается со временем. Когда вы спите, оно идёт быстрее, а у организма остаётся больше сил, чтобы бороться с инфекцией.