Питание при диабете: 5 продуктов с низким уровнем сахара, которые следует включить в рацион

Людям с диабетом крайне важно регулировать потребление сахара, и, с учетом этой необходимости, основу их рациона должны составлять продукты, которые его не содержат или содержат в минимальных дозах.Следующие продукты рекомендуются к употреблению не только при диабете, но и в тех случаях, когда необходимо избавляться от лишнего веса.Морковь. Если вы ищете здоровую пищу с низким содержанием сахара, обратите внимание на сырую (это важно!) морковь. Не обработанная термически и не измельченная, морковка отлично вписывается в питание диабетиков –100 граммов этого корнеплода содержат около 4,7 г сахара. Ее клетчатка влияет на снижение уровня холестерина и сахара в крови, улучшает работу кишечника, препятствует обострению голода. Вдобавок овощ обеспечивает организм витаминами группы В, бета-каротином.Огурцы. В питании диабетиков считаются суперовощем. В огурцах содержится много инсулиноподобного вещества и клетчатки – их потребление ведет к снижению уровня сахара в крови. Витаминов в них мало, зато присутствуют калий, кальций, магний, железо, йод. Низкое содержание углеводов, жира и калорий делает продукт незаменимым в деле похудения.Коричневый (бурый) рис. В отличие от белого он является необработанным, то есть, неотшлифованным. Такой продукт содержит оболочку с высоким уровнем клетчатки, а также зародыши с питательными веществами, и его употребление не вызывает резкого скачка сахара в крови, как после поедания белого риса. Поданным издания British Journal of Nutrition, коричневый рис полезен сердцу, поскольку, благодаря клетчатке, снижает содержание общего и «плохого» холестерина в крови. Для диабетиков это важно, так как диабет сам по себе является провокатором сердечных заболеваний.Греческий йогурт. Еще один продукт с низким содержанием сахара: в 100 граммах греческого йогурта содержатся только 3,2 г сахара. Главное достоинство – обилие белка, долгое переваривание которого связано с замедлением всасывания сахара в кровь. Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения показали, что ежедневное употребление такого йогурта является профилактикой диабета, снижая риск его развития на 18%.Грибы. В них мало сахара и много клетчатки, что делает их идеальной пищей для диабетиков и худеющих людей. 100 граммов белых грибов содержат около 2 г сахара. Переваривание грибов также является долгим процессом, а, значит, при этом в кровь попадает меньше холестерина и глюкозы.