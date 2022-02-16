Следующий штамм может быть опаснее: ученые сделали предупреждение о коронавирусе

Вариант Омикрон не происходит от Дельты, а появился из совсем другой части генеалогического дерева вируса.Ученые предполагают, что пандемия коронавируса не закончится на варианте Омикрон. А будущие штаммы коронавируса могут быть еще заразнее.Более того, следующий штамм COVID-19 может быть более смертельным, чем Дельта или Омикрон. К такому выводу пришли британские ученые.В частности, эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета отметил, что распространенное предположение о том, что варианты коронавируса продолжат ослабевать – опасное.Вариант Омикрон не происходит от Дельты, а появился из совсем другой части генеалогического дерева вируса. Поскольку мы не знаем, откуда появится новый вариант – мы не можем знать также и уровень патогенности, – сказал профессор-эпидемиолог.После Омикрона вариантов будет большеЭтот тревожный тезис поддержали и другие вирусологи. Так, Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19, – также согласен с непредсказуемостью и фактором случайности в вопросе мутации и распространения инфекции.«После Омикрона вариантов будет больше, и если они будут заразнее, они будут доминировать. Также они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние на организм», – считает ученый.Что говорят в ВОЗВ ВОЗ считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась, и пока не видно конца и завершения. В организации тоже утверждают, что будут появляться все новые варианты коронавируса.Однако в своем новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса. Но только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.Что известно о заразности ОмикронаИсследования показали, что штамм Омикрон более заразен, чем Дельта. Новый штамм коронавируса распространяется быстро. Во многих странах ежедневно фиксируются рекордные показатели.В то же время он приводит к менее тяжелой инфекции среди вакцинированных людей.