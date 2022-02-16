Чернослив может помочь сохранить костную массу у женщин
Остеопороз является патологическим процессом, который характеризуется разрушением костных тканей. Вследствие этого кости становятся более хрупкими, что повышает риск переломов и прочих травм. Зачастую данное заболевание развивается у женщин старше 50 лет. Однако имеется достаточно большой выбор лекарственных препаратов, которые способствуют лечению и восстановлению костных тканей. Но проблема остается важной и ученые всего мира ищут новые ее решения.
Американские ученые провели анализ ранее проведенных 28 исследований. Данный анализ показал, что ежедневное употребление лабораторными мышами чернослива в количестве от 5 до 100 грамм на протяжении 6 месяцев помогло не только остановить потерю минеральной плотности костей, но и снизило риск их разрушения.
Ученые предполагают, что данный эффект достигается благодаря наличию противовоспалительных свойств чернослива. Также этот продукт имеет свойство снижать окислительный стресс в организме человека.
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