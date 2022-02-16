Чем дистимия отличается от депрессии и когда нужно обращаться к врачу

Унылое настроение, сниженная самооценка, нерешительность и страх перед будущим вполне могут быть связаны с этим состоянием.Дистимия - это хроническое расстройство, при котором настроение снижено в течение как минимум нескольких лет. И хотя дистимия похожа на депрессию, её проявления не так тяжелы, чтобы можно было поставить диагноз «депрессивный эпизод» или «рекуррентная депрессия».В главной настольной книге американских психиатров, Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM-5), акцент делается именно на длительности состояния. В DSM-5 дистимия имеет отдельное название — стойкое, или постоянное, депрессивное расстройство.Чем дистимия отличается от депрессииЭто достаточно скользкий вопрос, особенно учитывая, что истинная депрессия тоже бывает разной — и тяжёлой, и лёгкой.Оба нарушения имеют много похожих симптомов: подавленное настроение, проблемы со сном, упадок сил, слабую концентрацию. Дистимия и депрессия настолько похожи, что многие психиатры полагают, что расстройства стоило бы объединить.Но между депрессией и дистимией есть и различия. Эксперты Гарвардской медицинской школы перечисляют несколько наиболее явных.При дистимии человек способен получать удовольствие от жизни. В отличие от жертвы депрессии, он может радоваться общению с близкими людьми, увлекаться хобби.У дистимии нет ярко выраженных психомоторных признаков. Например, излишнего возбуждения или явной вялости. Если при депрессии поведение меняется довольно резко, то в случае дистимии человек может выглядеть спокойным, прилежно ходить на работу и заниматься повседневными делами.Дистимия иногда ощущается как часть личности. Люди в депрессии способны осознавать, что с ними происходит что-то не то. При дистимии же человек настолько привыкает к тоскливому состоянию, что начинает считать подавленность частью своего характера.Как распознать дистимию и когда обращаться к врачуЧтобы провести более чёткую границу между расстройствами, психиатры предлагают делать упор прежде всего на настроение и самоощущение, а не на конкретные физические симптомы. Поэтому стоит присмотреться к себе.Дистимию можно предположить, когда есть как минимум два из следующих признаков:изменения веса;проблемы со сном;нехватка энергии;низкая самооценка;сложности с концентрацией и принятием решений;ощущение безнадёжности.Если такое состояние сохраняется более двух лет (у ребёнка — более года), это серьёзный повод обратиться к врачу: терапевту или психотерапевту.Медик проведёт осмотр, расспросит о самочувствии, образе жизни, хронических заболеваниях. Возможно, предложит сдать анализы. Это нужно, чтобы исключить другие проблемы, которые могут проявлять себя симптомами депрессивного расстройства. Например, нехватка энергии и изменения веса нередко связаны с гипотиреозом — недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы. В таком случае надо скорректировать это нарушение, чтобы симптомы прошли сами собой.Диагноз «стойкое депрессивное расстройство» ставят, если хронически сниженное настроение не объясняется физиологическими причинами.Как лечат дистимиюС помощью психотерапии и антидепрессантов. У последних есть немало побочных эффектов, поэтому врачи начинают лечение детей и подростков, а также людей, у которых дистимия выражена не слишком явно, без использования этих препаратов.Антидепрессанты назначают, когда дистимия настолько сильна, что может перерасти в настоящую «большую» депрессию, или когда признаки расстройства серьёзно отравляют человеку жизнь.При этом важно помнить, что антидепрессанты — это не волшебная таблетка. Существует много их видов, и далеко не всегда действительно эффективное лекарство удаётся подобрать с первого раза. А чтобы препараты начали действовать, надо принимать их как минимум несколько недель. Кроме того, нельзя просто отказаться от приёма антидепрессантов: при внезапном прекращении лечения или пропуске нескольких доз симптомы обычно возвращаются с новой силой.Как облегчить состояние в домашних условияхЭксперты рекомендуют дополнять назначенное врачом лечение заботой о себе.Помните о своей цели. Однажды вы вновь станете счастливым и активным человеком. Обязательно.Сделайте свою жизнь более управляемой. Планируйте день, делайте списки задач, пользуйтесь стикерами в качестве напоминаний, старайтесь соблюдать заранее составленный график. Это вернёт вам ощущение контроля над происходящим.Ведите дневник. В нём вы сможете выразить свои эмоции и так снизите уровень стресса.Читайте книги по психологии. Они помогут разобраться в себе и в происходящем. Если не знаете, с чего начать, попросите совета у наблюдающего вас врача.Не замыкайтесь в себе. Важно продолжать встречаться с близкими и заниматься работой, чтобы чувствовать себя нужным.Учитесь контролировать стресс. Например, освойте технику глубокого дыхания или медитации и используйте их в сложные моменты.Не принимайте каких-либо решений о своём будущем в периоды тоски. Такой подход убережёт от соблазна бросить терапию, если вдруг покажется, что она не работает.Как избежать дистимииК сожалению, надёжных способов профилактики не существует: учёные ещё не до конца разобрались в природе дистимии. Нарушение может развиваться из-за генетики, врождённых черт личности или из-за травматических событий — на эти факторы не повлиять.Однако способы снизить риск развития дистимии всё-таки есть.Напоминайте себе, что вы достойны любви и счастья.Не бойтесь обращаться за поддержкой в сложные моменты. Члены семьи и друзья могут вам помочь.Учитесь контролировать стресс. Здесь пригодятся медитация или другие методики.Обращайтесь к психотерапевту при первых же намёках на изменения в вашей личности. Не пытайтесь преодолеть затянувшуюся печаль и апатию усилием воли.