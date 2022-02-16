Кардиологи рассказали, какой недуг в молодости может спровоцировать развитие деменции после 55 лет

Кардиологи из Соединенных Штатов рассказали о недуге, который возникает в молодости и способен спровоцировать развитие слабоумия после пятидесяти пяти лет. К деменции могут приводить заболевания сердечно-сосудистой системы.Американские кардиологи подвели итоги долговременного исследования, стартовавшего в 1985 году. В проекте принимали участие почти полторы сотни добровольцев. "Добровольцам, которым в 1985 году было тридцать лет, делали сканирование головного мозга методом магнитно-резонансной томографии. Второе сканирование осуществлялось через значительное время — когда добровольцам было 55 лет. Как и предполагалось, повышенное артериальное давление, высокое содержание холестерина, курение, высокий ИМТ и другие факторы стали причиной значительных нарушений в мозге", — говорят авторы исследования.Речь идет о нарушениях, которые заметно увеличивают риск развития болезней, связанных со снижением когнитивных способностей. Основной фактор развития деменции — это, как показало исследование, нарушение функции кровеносных сосудов мозга."Высокое давление в молодом возрасте может обернуться деменцией после 55 лет. Эта проблема угрожает миллионам людей, поэтому важная задача системы здравоохранения — создать систему для эффективной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у молодых людей", — подчеркивают исследователи.