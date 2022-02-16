Кардиологи рассказали, какой недуг в молодости может спровоцировать развитие деменции после 55 лет
Американские кардиологи подвели итоги долговременного исследования, стартовавшего в 1985 году. В проекте принимали участие почти полторы сотни добровольцев. "Добровольцам, которым в 1985 году было тридцать лет, делали сканирование головного мозга методом магнитно-резонансной томографии. Второе сканирование осуществлялось через значительное время — когда добровольцам было 55 лет. Как и предполагалось, повышенное артериальное давление, высокое содержание холестерина, курение, высокий ИМТ и другие факторы стали причиной значительных нарушений в мозге", — говорят авторы исследования.
Речь идет о нарушениях, которые заметно увеличивают риск развития болезней, связанных со снижением когнитивных способностей. Основной фактор развития деменции — это, как показало исследование, нарушение функции кровеносных сосудов мозга.
"Высокое давление в молодом возрасте может обернуться деменцией после 55 лет. Эта проблема угрожает миллионам людей, поэтому важная задача системы здравоохранения — создать систему для эффективной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у молодых людей", — подчеркивают исследователи.
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