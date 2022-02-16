В России начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

О начале клинических исследований еще одной назальной вакцины сообщили в мэрии Москвы. В ходе испытаний специалисты проверят эффективность и безопасность препарата.Назальная вакцина, разработанная учеными компании «Генериум», по своему составу идентична препарату «Спутник V», то есть содержит аденовирусный вектор. Предполагается, что у назальной вакцины лучше переносимость по сравнению с инъекционной. Исследования будут проводиться на базе шести столичных поликлиник, а также в 11 медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.В клинических испытания примут участие 660 добровольцев от 18 до 60 лет, которые не были привиты от коронавируса, были заражены в последние полгода и не контактировали с инфицированы в течение двух недель. Все участники пройдут медицинское обследование для исключения нежелательных побочных реакций.Затем добровольцев разделят случайным образом на две группы, и в первый и 21-й день все добровольцы получат внутримышечную инъекцию и препарат для впрыскивания в нос. Одна группа получит вакцину в виде спрея и препарат «Спутник V», вторая группа — плацебо и внутримышечную вакцину. Наблюдения за участниками будут вестись 365 дней.