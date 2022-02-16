Доктор Комаровский рассказал, кто в зоне риска из-за «Омикрона»
Доктор Комаровский рассказал украинцам, что новый штамм коронавируса Омикрон опасен не только для людей старше 65 лет.
По словам Комаровского, Омикрон опасен для всех возврастных групп, а не только для пожилых людей.
«Давайте еще раз всей страной поймем, что такое группа риска по ковиду. Это принципиально. Человек относится к группе риска тогда, когда болезнь с высокой вероятностью может ухудшить его прогноз и увеличить риск смерти при инфицировании коронавирусом», — заявил медик.
Если человеку из группы риска или вообще любому при осложнении ковида резко становится хуже, нужно прекращать самостоятельно лечиться.
К состояниям или заболеваниям, по которым определяется группа риска, относится:
В первую очередь возраст 65+, если человек в таком возрасте, то он автоматически попадает в группу риска по ковиду.
Хронические состояния — ожирение, гипертония, хронические болезни сердца, легких, почек, сахарный диабет второго типа (это не «младенческий» диабет, а приобретенный, который всегда граничит с ожирением).
Комаровский резюмировал, что это те ситуации, когда ни о каком самолечении в случае инфицирования не может идти и речи. В таких случаях вы сразу же должны обратиться к медикам.
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