Эндокринолог Ольга Павлова назвала основные ошибки при похудении

Люди, которые пытаются похудеть, часто совершают ошибки, обусловленные незнанием некоторых нюансов. Об основных ошибках при похудении рассказала эндокринолог Ольга Павлова.

По словам Павловой, одна из ключевых ошибок — переход на шестиразовое питание. "Раньше считалось, что дробное питание способствует похудению, однако новейшие исследования показали, что это не так. Ученые выяснили, что при каждом приеме пищи организм вырабатывает инсулин — анаболический гормон, который связан в том числе и с набором веса. Если уровень инсулина повышается, то организм начинает набирать массу. Самый большой инсулиновый отклик дает углеводная еда — фрукты, кисломолочная продукция, и так далее. Инсулинорезистентность организма растет и это провоцирует набор веса", — сказала специалист.

Эндокринолог добавила, то шестиразовое питание лучше заменить на трехразовое. Вторая ошибка худеющего человека — недоучтенные продукты. Перекусы, кофе с молоком или сливками, и так далее — все это нужно учитывать, чтобы контролировать свой вес.

Еще одна ошибка — чрезмерно плотный ужин. Часто человек придерживается правильного питания утром и днем, но срывается к вечеру, что сводит на нет все усилия. "Ужин больше остальных приемов пищи влияет на гормональный баланс и вес. Лучше всего употреблять вечером белковую пищу с минимумом углеводов", — заявила Павлова.
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