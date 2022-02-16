Назван научный способ улучшить метаболизм

Это не имеет ничего общего с диетой и физическими упражнениями.Если вы пытались сбросить несколько килограммов, но ни диета, ни физические упражнения не помогли, в новом исследовании нашли выход.С целью изучить состояние 14 мужчин и женщин с избыточным весом в возрасте от 40 до 75 лет, исследователи поместили их в специальную закрытую камеру, где измерялась частота дыхания в течение 40 часов. Это измерение позволило им определить такие факторы, как скорость и время сжигания калорий во время бодрствования и сна.Период разбили на две отдельные сессии, в зависимости от воздействия света. Один имитировал естественный свет: яркий день и тусклый вечер, а другой менял эту последовательность. На обоих сеансах участники находились в темноте ночью и регулярно питались, поддерживая постоянное содержание калорий и макронутриентов.Образцы крови брали перед завтраком и ужином, затем с 30-минутными интервалами в течение четырех часов после обоих приемов пищи для определения уровней триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы (все они играют роль в обмене веществ).Результаты экспериментаИсследование показало, что времяпрепровождение при ярком свете привело к снижению уровня глюкозы в крови перед ужином по сравнению с тем, чтобы провести день при тусклом свете. Напротив, яркий свет вечером привел к снижению скорости метаболизма во сне, а это означает, что участники съедали то же количество пищи, но сжигали меньше калорий во время сна.«Изменение условий освещения в помещении таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, обещает улучшить метаболическое здоровье», — говорит автор исследования .По крайней мере, избегание яркого света вечером может значительно повлиять на метаболизм глюкозы, что снизит риск увеличения веса.