Терапевты рассказали, как восстановить обоняние после COVID-19

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Потеря обоняния, которой часто сопровождается COVID-19, обычно затягивается на пару месяцев, но иногда перенесшие коронавирусную инфекцию люди страдают от неспособности распознавать запахи и дольше. Британские терапевты рассказали, как вернуть утраченное обоняние.По словам профессора Карла Филпотта из Медицинской школы Нориджа, аносмия (потеря обоняния) наблюдается у пяти процентов людей, которые перенесли COVID-19 полтора года назад. Многие переболевшие жалуются на ослабленное обоняние, а также на искаженное восприятие привычных ароматов.Новое исследование, в котором приняли участие 140 человек, показало, что вернуть обоняние после COVID-19 можно при помощи специальных тренировок. В частности, необходимо хотя бы дважды в день вдыхать резкие ароматы, что, как доказали ученые, помогает быстрее преодолеть аносмию."Но нужно учитывать, что воздействие резких ароматов помогает не всем, поэтому важной задачей медицины в постковидную эпоху является разработка способов быстрого преодоления аносмии. Предварительные исследования указывают на полезное воздействие капель для носа, в которых содержится витамин A. Правда, безопасность и эффективность таких препаратов еще нужно подтвердить по результатам клинических испытаний", — говорят врачи.