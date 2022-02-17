Собаки способны распознавать владельцев по голосу

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Хорошо известно, что у собак потрясающий нюх, позволяющий им различать многие тысячи разных запахов и безошибочно распознавать людей. Но своего хозяина это животное может узнать даже по голосу, если у собаки нет возможности увидеть его или почувствовать.Исследователи из Университета Этвеш Лоранд в Венгрии выяснили, что когда собака не может видеть или почуять своего хозяина, она способна распознать его по голосу. А это проливает больше света в вопрос о том, как животные различают людей на основе речи. Исследование предполагает, что собаки распознают своих хозяев просто на основе голоса, поскольку хорошо запоминают его тембр и тональность. Другими словами, у собак включается такая же система распознавания голосов, как и у людей.В ходе эксперимента его авторы пригласили 28 владельцев собак со своими любимцами сыграть в прятки в лаборатории. Собаки должны были обнаружить своих хозяев в одном из двух укрытий, причём во втором находился совершенно посторонний человек. Из укрытия хозяина раздался его голос, а из укрытия постороннего человека голос этого человека. При этом оба читали кулинарные рецепты абсолютно нейтральным голосом, а вовсе не звали к себе животное по имени.Учёные проследили за тем, способны ли собаки на основе прослушивания этого голоса выяснить безошибочно с определённого расстояния в каком из укрытий находится хозяин. В ходе эксперимента, который включал в себя многочисленные раунды, исследователи сопоставляли хозяев собак с 14-ю разными людьми, обладающими различными голосами. Некоторые из них звучали очень похоже с голосом хозяина собаки, а другие отличались. В 82% случаев собаки распознавали укрытия со своими хозяевами, при этом они не использовали свой уникальный обонятельный механизм в двух последних раундах и, естественно, не могли видеть своих хозяев.