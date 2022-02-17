Высокий холестерин: какие продукты медики советуют есть на завтрак

Один из продуктов, рекомендуемых для употребления на завтрак людям с высоким уровнем холестерина, является цельнозерновая овсянка.Холестерин – это жирное вещество, которое вырабатывается в печени и потребляется нами в составе некоторых продуктов. В определенном количестве он необходим организму, но избыток холестерина чреват закупоркой артерий и развитием таких проблем со здоровьем, как сердечный приступ или инсульт.Когда речь заходит о необходимости снижения уровня холестерина и его контроля, одним из ключевых методов становится переосмысление и коррекция рациона. Людям с повышенным холестерином обычно рекомендуются к употреблению необработанные или малообработанные нежирные продукты, большей частью растительного происхождения. Также на этом пути важно правильно выбирать продукты для завтрака, сообщает Healthline.Овсянка. Одним из лучших продуктов, подходящих для завтрака, медика называют цельные зерна овса или овсянку долго варки. Такой продукт содержит растворимую клетчатку, эффективно снижающую уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина. Это происходит благодаря тому, что растворимая клетчатка замедляет процесс пищеварения, будучи «трудной» для усвоения – в результате всасывание жира в кровь также тормозится.По данным Кливлендской клиники, «употребление всего полторы чашки вареной овсянки в день может снизить уровень холестерина на 5-8 процентов».Белок. Еще один продукт, требующий долгого переваривания и не приводящий к увеличению уровня сахара в крови, из-за которого быстро возникает голод. По мнению медиков, в борьбе с высоким холестерином полезно употреблять на завтрак не только яйца, но и сывороточный белок. Исследования показали, что сывороточный протеин, принимаемый в качестве добавки, способствует снижению уровня как ЛПНП, так и общего холестерина, а также артериального давления.Авокадо. Ученые Университета штата Пенсильвания обнаружили, что употребление одного авокадо в день связано с более низким уровнем «плохого» холестерина у взрослых людей с избыточным весом.Что еще полезно есть на завтрак при высоком холестерине: отруби, орехи и семечки, семена льна и чиа, перловку и ячмень, цельнозерновой хлеб, постное мясо наподобие куриной грудки.