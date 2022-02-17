Бег спиной назад может быть необычным, но эффективным способом похудения

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Звучит необычно, но бег спиной назад обладает рядом преимуществ для здоровья, включая более эффективное сжигание калорий и похудение.Инструктор по фитнесу Фиона Хоукер рассказала в интервью Express Health, что бег спиной назад может быть непривычным, но эффективным способом похудения. Она заметила, что «классический» бег является одной из форм физических упражнений, способствующей более интенсивному сжиганию калорий, чем, например, обычная ходьба. Кроме того, есть данные о том, что регулярные пробежки способны понижать риски болезней сердца или диабета 2 типа.Когда человек занимается бегом спиной назад, некоторые эффекты бега усиливаются.«Бег «в обратном направлении» может показаться чем-то необычным, но это более эффективная форма упражнений, которая может помочь вам сбросить больше веса», - сообщила Фиона Хоукер.По словам фитнес-тренера, такой бег интенсифицирует сжигание калорий, поскольку человеку, бегущему «задом наперед», требуется примерно на 30 процентов больше энергии, чем при обычной пробежке.«Бег спиной назад сложнее в исполнении и требует больше усилий для перемещения из одной точки в другую, что усиливает работу мышц».По мнению эксперта, подобная форма нагрузок может улучшать функционирование сердца и легких, а также улучшает способность владеть телом, поддерживать его баланс, хорошую осанку.В то же время, чтобы заниматься таким бегом «в обратном направлении», важно быть застрахованным от столкновений. Тренер посоветовала начинать на беговой дорожке и не сразу с бега, а с ходьбы спиной назад, постепенно увеличивая темп движения.