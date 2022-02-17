Борьба с гипертонией: ученые советуют лучший бобовый продукт для снижения давления

Ученые констатируют, что треть (30%) случаев гипертонии можно предотвратить, и в этом деле профилактики опасного заболевания одну из ключевых ролей играет рацион.Высокое кровяное давление, которым характеризуется гипертония, является опасным состоянием, с которым ассоциируются нарушения кровоснабжения жизненно важных органов, ведущих в том числе к сердечным приступам и инсультам. Специалисты отмечают, что в борьбе с гипертонией огромную пользу могут приносить определенные продукты – в частности, продукты, богатые калием.По данным организации Blood Pressure UK, калий помогает снижать кровяное давление, взаимодействуя с почками и способствуя оптимальному балансу соли и воды в организме. Благодаря тому, как калий «работает» с почками, из клеток выделяется лишняя жидкость, выводимая затем с мочой. Это не только препятствует отекам, но и позитивно сказывается на артериальном давлении, так как именно избыток жидкости способствует его увеличению.Многие знают, что богатым источником калия являются бананы. Однако ученые советуют обратить внимание на бобовые культуры. Эксперты конкретизируют, что бобы эдамаме в этом плане лучше – они содержат больше калия, чем бананы.«Одна чашка бобов эдамаме содержит около 676 мг калия – суперминерала в деле снижения высокого кровяного давления», - рассказали специалисты.Потребление этого бобового продукта может повысить уровень калия в организме, что поможет почкам работать более эффективно – и, как результат, снизить кровяное давление до здорового уровня, говорится в сообщении Blood Pressure UK.Кроме того, бобовые содержат витамин Е. Исследования показали, что данный витамин помогает в борьбе с гипертонией, оказывая на сосуды расслабляющее действие подобно оксиду азота. Пациентам с легкой гипертензией он хорошо помогает нормализовать давление.Витамин С, которых также содержится в бобах эдамаме, тоже действует как органическое гипотензивное средство. Было обнаружили, что получение с пищей 500 миллиграммов витамина С в день может значительно снижать высокое кровяное давление у пациентов с гипертонией.