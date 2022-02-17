Чем поможет дневной сон
Девной сон - это волшебно! Кому-то достаточно 15 минут, а кто-то мечтает о двухчасовой сиесте. Главное – чтобы дневной сон не лишал вас ночного, и не становился причиной бессонницы.
Улучшение памяти
Недавно проведенное исследование показало, что участники, которые регулярно спали днем 20-30 минут, продемонстрировали позднее улучшенные когнитивные навыки и память, они стали более внимательными. Однако те, кто спал более 20-30 минут, страдали сонливостью и не проявляли каких-либо значительных улучшений.
Повышает креативность
Многие неоднократно говорили, что крепкий сон не только помогает им лучше справляться со стрессом, но и дает возможность сосредоточиться, улучшить память, а также повысить их креативность.
Увеличивает силу воли
Разум отказывается интенсивно трудиться, когда он очень устал. Общеизвестно, что если дело доходит до силы воли, она бывает наиболее высока утром, когда мозг максимально свеж. И если мы лишены сна, мозгу трудно сосредоточиться и игнорировать отвлекающие факторы. Энергичный сон в середине дня может помочь уменьшить стресс и восстановить концентрацию.
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