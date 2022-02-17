Чем поможет дневной сон

Если у вас есть возможность, спите днем хотя бы 15 минут. Исследования показывают, что дневной сон творит настоящие чудеса.Девной сон - это волшебно! Кому-то достаточно 15 минут, а кто-то мечтает о двухчасовой сиесте. Главное – чтобы дневной сон не лишал вас ночного, и не становился причиной бессонницы.Улучшение памятиНедавно проведенное исследование показало, что участники, которые регулярно спали днем 20-30 минут, продемонстрировали позднее улучшенные когнитивные навыки и память, они стали более внимательными. Однако те, кто спал более 20-30 минут, страдали сонливостью и не проявляли каких-либо значительных улучшений.Повышает креативностьМногие неоднократно говорили, что крепкий сон не только помогает им лучше справляться со стрессом, но и дает возможность сосредоточиться, улучшить память, а также повысить их креативность.Увеличивает силу волиРазум отказывается интенсивно трудиться, когда он очень устал. Общеизвестно, что если дело доходит до силы воли, она бывает наиболее высока утром, когда мозг максимально свеж. И если мы лишены сна, мозгу трудно сосредоточиться и игнорировать отвлекающие факторы. Энергичный сон в середине дня может помочь уменьшить стресс и восстановить концентрацию.