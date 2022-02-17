Полезные привычки, помогающие контролировать уровень сахара в крови

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Придется следить за питанием и физической активностью.По данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США), переедание, лишний вес или систематический стресс могут повысить уровень глюкозы и привести к нежелательным симптомам, таким как усталость и ухудшение зрения.Для многих физические упражнения, лекарства и изменения в питании помогают в контроле этих проблем. И хотя упражнения и терапия улучшают состояние, следить за своим питанием и повадками может оказаться немного сложнее.Начнём с диеты. Она должна состоять из морепродуктов, фруктов и овощей, богатых клетчаткой и полезными жирами, с ограничением рафинированных углеводов. Хотя советовать всегда легче, чем делать, вам все же придется контролировать питание.Мы собрали главные пищевые привычки, которые нужно использовать, чтобы избежать скачков сахара в крови и неприятных побочных эффектов, сопровождаемых ими. Включая эти модели в свой распорядок питания, вы можете свести скачки глюкозы к минимуму и чувствовать себя гораздо лучше.Начните с овощейОдин из лучших способов минимизировать прыжки сахара в крови – начинать каждый прием пищи с овощей – в идеале – листовой зелени, огурцов, кабачков или других некрахмалистых овощей, – говорят диетологи.Затем ешьте белок, здоровые жиры, а затем углеводы (рис, картофель и т.д.). Клетчатка, а затем жир и белок, помогают приглушить любой скачок сахара в крови.Сочетайте углеводы с жирамиЭто может показаться затруднительно, но употребление порции жира вместе с углеводами может творить чудеса относительно уровня сахара в крови.При перекусах всегда сочетайте углеводы с жирами или белками. К примеру, если вы собираетесь съесть яблоко или несколько ягод, добавьте и горсть орехов, ореховое масло, сыр, йогурт или другой источник здорового жира или белка. Это приведет к меньшему скачку сахара в крови, поскольку жир (и белки в меньшей степени) перевариваются медленнее, чем углеводы, и редко приводят к повышению сахара в крови. всплеск сам по себе.Лучше не есть только углеводы.Если вы хотите контролировать уровень сахара в крови, соблюдайте такие пропорции: 1-2 порции углеводов на прием пищи (30 г или менее) и сочетать эти углеводы с достаточным количеством белка (30 плюс граммов) и здоровыми. жира (1-3 порции).Питайтесь сбалансированноЭто может показаться очевидным, но сбалансированный рацион творит чудеса, нормализуя уровень сахара в крови.Когда дело доходит до диетического предотвращения скачков глюкозы, лучше есть сбалансированную пищу или перекусить.Высокообработанные или «рафинированные» углеводы приводят к скачку сахара в крови. Но значит ли это, что мы должны избегать их? Нет. Нам нужно есть углеводы (даже рафинированные) в сбалансированности с другими питательными веществами. Сочетание углеводов с жирами, белками и клетчаткой замедлит поглощение углеводов из пищи, увеличивая разнообразие питательных веществ.Диетический режим, сосредоточенный на различных макроэлементах и клетчатке, является лучшей защитой от резких скачков сахара в крови.Добавьте фрукты или овощи к каждому приему пищи и дневному перекусу.Включите в свой рацион больше клетчаткиПолучение дополнительной дозы клетчатки в вашем меню не может навредить и даже приведет к стабильному уровню сахара в крови.95% людей не достигают отметки по рекомендованному потреблению клетчатки в 14 граммов на 1000 калорий или примерно от 25 до 38 граммов в день.Клетчатка, особенно растворимая, может помочь контролировать уровень сахара в крови, образуя гелеобразное вещество с водой, которое задерживает скорость переваривания и всасывания углеводов. Два замечательных источника – овес и фасоль.Ешьте раньшеПотребление пищи преимущественно в первой половине дня полезнее для здоровья, и у каждого, кому нужно контролировать уровень глюкозы, есть еще одна причина ужинать пораньше.Исследования показывают, что люди, потребляющие больше общего количества калорий раньше днем, могут лучше контролировать уровень сахара в крови, чем те, кто потребляет такое же количество калорий с большим процентом смещения позже днем.Наше тело лучше справляется с углеводами раньше, когда мы активны днем, чем сидя на диване ночью, когда наша пищеварительная система замедляется, готовясь ко сну.Попробуйте старую поговорку: «завтракай, как король, обедай, как принц, а ужинай как нищий», чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.