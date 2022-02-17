Назван напиток, замедляющий старение

Эти продукты способствуют выработке коллагена, который способствует сохранению здоровья и силы волос и ногтей.

Диетолог Лора Бурак назвала рецепт натурального сока, который замедляет старение.

Бурак отмечает, что этот напиток можно приготовить в домашних условиях. В него входит зелень и овощи. В частности, шпинат, кейл и огурцы.

Эти ингредиенты содержат антиоксиданты и витамины А и С. Они способствуют выработке коллагена, который способствует сохранению здоровья и силы волос и ногтей.

Эксперт утверждает, что в капустный сок улучшает здоровье сердца, а шпинат понижает кровяное давление.

Также диетолог советует выбирать цельные овощи и фрукты.
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