Назван напиток, замедляющий старение

Эти продукты способствуют выработке коллагена, который способствует сохранению здоровья и силы волос и ногтей.Диетолог Лора Бурак назвала рецепт натурального сока, который замедляет старение.Бурак отмечает, что этот напиток можно приготовить в домашних условиях. В него входит зелень и овощи. В частности, шпинат, кейл и огурцы.Эти ингредиенты содержат антиоксиданты и витамины А и С. Они способствуют выработке коллагена, который способствует сохранению здоровья и силы волос и ногтей.Эксперт утверждает, что в капустный сок улучшает здоровье сердца, а шпинат понижает кровяное давление.Также диетолог советует выбирать цельные овощи и фрукты.