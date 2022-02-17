Врач Татьяна Суворцева рассказала о главной особенности штамма "омикрон"
Отличительная особенность "омикрона" — его чрезвычайно высокая контагиозность. При этом, считается, что "омикрон" провоцирует менее тяжелое течение болезни, чем штамм "дельта", который доминировал в мире ранее. По словам Суворцевой, "омикрон" в большей степени поражает верхние дыхательные пути, чем ткань легких. Соответственно, вирус часто вызывает тяжелый фарингит.
"С одной стороны — менее тяжелое течение болезни, но с другой, есть и серьезные осложнения. Мы видим, что если у человека есть сопутствующие заболевания, то "омикрон" может спровоцировать, например, инфаркт миокарда. Вирус очень сложный. Но летальность COVID-19 снизилась, и мы знаем, как действовать", — сказала врач.
У людей с хорошим иммунитетом, как подчеркнула Суворцева, больше шансов перенести заражение "омикроном" без серьезных последствий для организма. "Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, придерживаться правильного питания. Хуже остальных коронавирус переносят люди, у которых есть лишний вес, сахарный диабет. Нужно уделять внимание своему здоровью — наладить питание и сон, стараться избегать стрессов", — добавила медик.
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Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
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