Ежедневный прием обезболивающих грозит звоном в ушах

Исследование показало, что каждодневной прием анальгетиков вроде аспирина, парацетамола или нурофена увеличивает риск тиннитуса на 20%. К такому выводу пришли исследователи из авторитетной бостонской клиники Brigham and Women’s Hospital.Регулярное использование безрецептурных обезболивающих может стать причиной развития звона в ушах. При каждодневном применение аспирина или нурофена риск тиннитуса увеличивается почти на 20%, как показывают наблюдения. Это состояние наблюдается у 10% всех жителей Земли. Как правило, оно проявляется такими раздражающими звуками, как звон, жужжание или шипение, которые в реальности вокруг человека не раздаются.Исследователи из Бостона проанализировали медицинские записи по почти 70 000 женщин после 30 и 40, за которыми наблюдали в течение двух десятков лет. Если они каждый день принимали ацетаминофен (это торговая марка парацетамола в США), то вероятность развития тиннитуса у них вырастала на 18%. Регулярный приём нестероидных противовоспалительных лекарств вроде нурофена увеличивал этот риск на 17%. При получении каждый день умеренных порций аспирина (не более 100 мг в день) опасность развития звона в ушах вырастала на 16%.Однако если женщины ежедневно получали менее 100 мг аспирина, то никакого повышенного риска тиннитуса у них не отмечалось. Кажется логичным отказ от приема этих обезболивающих, но многие люди не знают, что данные препараты входят в состав других лекарств, например, против инфекций синусов или простуды. Исследования показывают, что принимать безрецептурные анальгетики нужно крайне осторожно, поскольку мало кому симптомы тиннитуса доставляют радость.