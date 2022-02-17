Прививка от COVID-19 во время беременности снижает риск госпитализации ребенка

Исследование показывает, что мРНК-вакцины против коронавирусной инфекции защищают младенцев до шести месяцев от попадания в больницу.Заражение SARS-CoV-2 во время беременности довольно опасно: тяжелое течение болезни может привести даже к смерти женщины или ребенка. При этому у будущих матерей чаще возникают различные осложнения, в том числе преждевременные роды и мертворождения.Именно поэтому врачи рекомендуют беременным прививаться от COVID-19. Кроме того, младенцы в некоторых случаях также подвержены риску осложнений коронавирусной инфекции, включая дыхательную недостаточность и прочие опасные для жизни осложнения.Опыт ученых с другими вакциноуправляемыми заболеваниями показывает, что вакцинация женщин во время беременности действительно может защитить их будущих детей. Но врачи пока не могут назвать оптимальные сроки такой вакцинации для адекватной передачи антител, также пока не описано прямое влияние материнской вакцинации против на предотвращение тяжелого течения коронавируса у новорожденных.Недавнее исследование, проведенное американскими учеными под руководством доктора Наташи Б. Халаса из Медицинского центра Университета Вандербильта и доктора Саманты М. Олсон из группы экстренного реагирования CDC, было направлено на то, чтобы ответить на некоторые из этих важных вопросов.Отчет об этом исследовании был опубликован в Еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности (MMWR). Он подтверждает, что первичная двухдозовая вакцинация мРНК-вакцинами против COVID-19 во время беременности связана со сниженным риском госпитализации среди детей в возрасте до шести месяцев.Участниками исследования стали младенцы в возрасте шести месяцев или младше, которые были госпитализированы после роддома в детские больницы в период с 1 июля 2021 г. по 17 января 2022 г.Эксперты также опросили родителей, опекунов и персонал клиник, собрали исходные демографические данные, клиническую информацию и результаты тестирования на COVID-19 во время госпитализации или после выписки. Также были проверены электронные медицинские карты детей.По результатам работы, для вакциниованных матерей эффективность предотвращения госпитализаций младенцев составила 61%. Причем, если прививка делалась на более поздних сроках беременности, то защита была более надежной.