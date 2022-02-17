Ученые нашли молекулу, останавливающую размножение всех коронавирусов
В первые месяцы пандемии исследователи смогли определить структуру коронавируса и то, как он функционирует на молекулярном уровне. Один из вирусных ферментов был идентифицирован как многообещающая мишень для лекарства. Идея состоит в том, чтобы разработать молекулу, способную распознавать фермент и связываться с ним. Это заблокирует его активность и тем самым предотвратит образование новых вирусных частиц, что остановит распространение вируса.
В 2020 году исследователи из Уппсальского университета в сотрудничестве с платформой по открытию и разработке лекарств Scilifelab начали поиск ингибиторов фермента. Они использовали компьютерные модели для идентификации молекул с потенциалом к ингибированию.
Наиболее многообещающая демонстрирует такую же способность ингибировать репликацию нового коронавируса, как и активное вещество Паксловида, комбинированного препарата, недавно одобренного в США для лечения COVID-19.
«Наша молекула хорошо работает сама по себе, и мы показали, что она также эффективна против ранее идентифицированных вариантов коронавируса», - рассказывает Йенс Карлссон, доцент и ведущий автор статьи.
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