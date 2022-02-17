У каждого третьего пожилого человека диагностируют новые заболевания после COVID-19

Известно, что легкие — далеко не единственная мишень коронавируса, и патоген может поражать другие жизненно важные органы. Крупное американское исследование подтвердило, что COVID-19 особенно опасен для пожилых людей.Чтобы оценить последствия перенесенного коронавируса для пожилых людей, специалисты исследовательской компании Optum Labs Для этого доктор Коэн и его коллеги изучили медицинские страховки 133 тысяч пациентов старше 65 лет. У каждого из них был диагностирован COVID-19 в 2020-м году. Их данные сравнили с показателями двух групп людей той же возрастной группы без коронавируса, а также с еще одной группой пациентов, которые перенесли различные инфекции дыхательных путей.Ученые сосредоточились на различных заболеваниях и состояниях, которые были впервые диагностированы через три недели и позже после COVID-19 или других инфекций. В группе пациентов, перенесших коронавирус, 32% участников вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Это на 11% больше по сравнению с теми, у кого были диагностированы другие респираторные инфекции.Чаще всего пожилые люди после коронавируса жаловались на дыхательную недостаточность, повышенную утомляемость, повышенное артериальное давление, нарушения сердечного ритма, проблемы с памятью. Также в этой группе нередко диагностировали повреждение почек, диабет, анемию нарушения свертываемости крови (гиперкоагуляция) и различные психические и неврологические расстройства, включая инсульт и деменцию. Примечательно, что у пожилых пациентов после других респираторных инфекций преимущественно были жалобы на затрудненное дыхание и утомляемость.«Самый высокий риск осложнений был у пациентов старше 75 лет, а также тех, кто перенес тяжелое течение COVID-19 и у мужчин», — сообщили авторы исследования. Они подчеркнули, что пожилые люди после коронавируса нуждаются в повышенном внимании со стороны врачей.