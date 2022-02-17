Диетолог объяснил риски отказа от глютена

Диетолог Елена Мотова рассказала, почему не следует отказаться от глютеновых продуктов.В последнее время все большую популярность набирает безглютеновый образ питания.При этом, многие пропагандирующие такой подход люди, уверяют, что убрав из рациона глютен можно не только улучшить состояние здоровья, а и гарантировать постоянное чувство бодрости.«Глютен, который тысячелетиями был интересен человечеству своими физико-химическими свойствами, теперь в определенных кругах объявлен причиной всех несчастий и болезней», — говорит врач.В связи с этим, эксперт подчеркнула: исключение из повседневного меню глютена не поможет избавиться от большинства заболеваний со стороны органов пищеварения.Более того, научные исследования показали, что организмы людей, в рационе которых нет глютена, часто испытывают дефицит ряда витаминов и питательных веществ, таких как фолиевая кислота, кальций, железо, клетчатка.Именно поэтому для здорового человека, не имеющего признаков болезненной реакции на глютен, исключение из рациона злаков не только не целесообразно, а и может нанести существенный вред всему организму.