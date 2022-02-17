Циркадные ритмы связали со старческим слабоумием

Исследователи из США выяснили, что циркадные часы в человеческом теле связаны с болезнью Альцгеймера. Это открытие может быть положено в основу новых методов терапии.Пациенты с болезнью Альцгеймера часто сталкиваются с нарушениями сна ещё до появления первых симптомов неизлечимого расстройства. Но до последнего времени было не очень понятно, что следует в какой последовательности - нарушения сна провоцируют болезнь Альцгеймера, или этот недуг является причиной возникновения проблем с ночным отдыхом. И вот теперь исследователи из Rensselaer Polytechnic Institute в Нью-Йорке получили ответ на очень сложный вопрос. И новые данные могут быть положены в основу методов терапии, сражающихся с пока что неизлечимой болезнью.Наблюдения показали, что 24-часовые циркадные ритмы внутри человеческого тела контролируют способность мозга избавляться от белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Если данный вывод подтвердится, то он поможет объяснить, по крайней мере, частично, как нарушения циркадных ритмов и проблемы со сном ускоряют развитие старческого слабоумия, и способна ли нормализация сна обеспечить защиту от этого тяжелейшего состояния.Болезнь Альцгеймера появляется в тот момент, когда нарушаются связи между нервными клетками в мозге. Болезнь прогрессирует, она связана с аномальными бляшками и узелками из бета-амилоидных и тау белков, которые стабильно скапливаются в мозге. Это самая распространённая разновидность деменции, от которой в России страдает более миллиона человек, и данное число будет постоянно расти.