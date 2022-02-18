Ученые назвали распространенную причину опасного скопления жира в сосудах

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При скоплении жира в сосудах повышаются риски ишемической болезни сердца и ее опасных последствий, и одной из ключевых причин этого является малоподвижность.По данным Британского фонда сердца (BHF), накопление холестерина и жировых отложений в сосудах сужают или блокируют их, вызывая нарушение кровообращения. Одним из опасных осложнений данного процесса является развитие ишемической болезнь сердца, которая усиливает подверженность человека сердечному приступу, стенокардии, некоторым инсультам.Ученые из BHF назвали распространенную причину опасного скопления жира в сосудах: по их словам«это отсутствие необходимого объема физической активности или малоподвижный образ жизни, когда человек не двигается в течение длительного периода времени на протяжении дня».Специалисты фонда уточняют, что малоподвижностью является сидение или лежание на диване перед телевизором, а также сидячая работа за столом или компьютером. В то же время, говорят они, быть физически активным не означает, что человек обязательно должен ходить в спортзал или бегать марафоны. Например, работа по дому или работа в саду, на придомовом участке является полноценным видом физических нагрузок. В целом, подчеркивают эксперты, важна любая деятельность, которая побуждает вставать с места сидения или лежания и больше двигаться.«Отсутствие движения способствует более активному накоплению жирового материала в кровеносных сосудах, которые несут кровь к органам тела. Если это происходит с артериями, доставляющими кровь к сердцу, они повреждаются и закупориваются, это может привести к сердечному приступу. Если с артериями, которые несут кровь к мозгу, то к инсульту», - напоминают врачи.