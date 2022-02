Как сахар влияет на ваш мозг

Распространенная точка зрения заключается в том, что для удовлетворения энергетических потребностей вам нужен сахар или глюкоза, но на самом деле вам требуется очень небольшое количество сахара. Поскольку сахар представляет собой калории, чрезмерное потребление негативно скажется на вашем здоровье.Хотя все клетки вашего тела могут использовать глюкозу для выработки энергии, когда вы сжигаете жир в качестве основного топлива, ваша печень вырабатывает кетоны, которые горят намного «чище», поскольку они генерируют меньше реактивных видов кислорода (ROS) и вторичных свободных радикалов, чем сахар.О влиянии сахара на мозгРаспространенная точка зрения заключается в том, что для удовлетворения энергетических потребностей вам нужен сахар или глюкоза, но на самом деле вам требуется очень небольшое количество сахара. Поскольку сахар представляет собой калории, чрезмерное потребление негативно скажется на вашем здоровье.Если вы не следите за тем, сколько сахара вы потребляете и как он влияет на ваше здоровье, самое время этим заняться. Чрезмерное потребление сахара все чаще связывается с проблемами здоровья мозга, такими как депрессия, расстройства обучения, проблемы с памятью и переедание.Биология вашего мозга: как укореняются плохие привычки, такие как сахарная зависимостьСтатья, опубликованная CNN Health, напоминает нам о том, что связь между вашим прилежащим ядром и префронтальной корой приводит к преднамеренным действиям, таким, например, как принятие решения о том, нужен ли вам еще один кусочек шоколадного торта.Ваша префронтальная кора также активирует гормоны, такие как допамин, вызывая такие мысли, как «Эй, да этот торт очень вкусный. И я собираюсь запомнить это на будущее». Лустиг объясняет биологический процесс, который происходит, когда вы потребляете сахар или какое-либо вызывающее привыкание вещество:"Центр удовольствия мозга, называемый прилежащим ядром, необходим для нашего выживания как вида ... Отключите удовольствие, и вы отключите волю к жизни. Но долгосрочная стимуляция центра удовольствия запускает процесс зависимости.Когда вы потребляете ... сахар, ваше прилежащее ядро получает допаминовый сигнал, с помощью которого вы испытываете удовольствие. И поэтому вы продолжаете потреблять сахар. Проблема длительного воздействия заключается в том, что сигнал ... становится слабее.Таким образом, вам приходится потреблять больше, чтобы получить тот же эффект – из-за толерантности. И если вы перестанете потреблять [сахар], у вас начнется синдром отмены. Толерантность и синдром отмены являются признаками наркомании. И, будьте уверены, сахар вызывает привыкание."Мозговая визуализация показывает, что пищевая зависимость реальнаИсследования, опубликованные в American Journal of Clinical Nutrition, изучали влияние высокого гликемического индекса (GI) на активность мозга с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Двенадцать мужчин с избыточным весом или ожирением в возрасте от 18 до 35 лет потребляли продукты с высоким уровнем GI в один прием пищи и с низким GI во второй.Через 4 часа после каждой тестовой еды проводилась томография, чтобы оценить приток крови к мозгу как меру активности головного мозга в состоянии покоя. Исследователи ожидали, что активность мозга будет выше после еды с высоким уровнем GI в регионах, связанных с зависимостью, пищевым поведением и вознаграждением. По словам исследователей:“По сравнению с ... едой с низким GI, еда с высоким содержанием GI уменьшала уровень глюкозы в плазме, усиливала голод и избирательно стимулировала области мозга, связанные с вознаграждением и жаждой в позднем послепандальном периоде ... [П]ища с высоким содержанием GI вызвала большую активность мозга, сконцентрированную в правом ядре.”Исследование демонстрирует, что испытывает ваш мозг при потреблении еды с высоким содержанием GI. После быстрого переваривания чистых углеводов, сахар в крови сначала резко повышается, а затем так же резко падает впоследствии.Может ли переизбыток сахара способствовать болезни Альцгеймера?Хотя инсулин обычно ассоциируется с его ролью в поддержании уровня сахара в крови в здоровом диапазоне, он также играет роль в передаче сигналов головного мозга.В одном исследовании на животных, когда исследователи нарушили правильную сигнализацию инсулина в мозге, они смогли вызвать многие характерные изменения мозга, наблюдаемые при болезни Альцгеймера, включая спутанность сознания, дезориентацию и невозможность учиться и запоминать.Становится все более очевидным, что тот же патологический процесс, который ведет к резистентности к лептину и инсулину, а также диабету типа 2, также может распространяться на ваш мозг. Когда вы переедаете сахар и зерно, ваш мозг переполняется постоянно высоким уровнем инсулина.В конечном итоге инсулин, лептин и сигнализация мозга сильно нарушаются, что приводит к ухудшению вашей памяти и способности к мышлению.Исследование, опубликованное в Diabetes Care, показало, что диабет типа 2 связан с 60% -ным увеличением риска развития деменции у мужчин и женщин. Исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало, что умеренный уровень сахара в крови, такой как 105 или 110, также связан с повышенным риском развития деменции.Доктор Дэвид Перлмуттер, невролог и автор книг «Brain Maker» и «Grain Brain», считает, что болезнь Альцгеймера в большей степени определяется выбором образа жизни, включая потребление сахара. Он предполагает что все, что способствует резистентности к инсулину, в конечном итоге также повысит риск развития болезни Альцгеймера.Глюкоза и фруктоза: как они влияют на ваш мозг?Увеличение потребления обработанной фруктозы, как правило, в форме кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (HFCS), похоже, происходит параллельно с пиками показателей ожирения, настолько, что считается, что диеты с высоким содержанием соли способствуют повышению резистентности к инсулину и увеличению веса.В Журнале Американской медицинской ассоциации было проведено исследование с участием 20 взрослых добровольцев, которые прошли сеансы магнитно-резонансной томографии в Йельском университете для выявления нейрофизиологических факторов, связанных с потреблением фруктозы и глюкозы.Исследование предполагает, что фруктоза - тип сахара, обычно извлекаемый из кукурузы и находящийся в подслащенных продуктах, таких как газировка, - может активировать мозговые пути, которые повышают ваш интерес к пище, тогда как прием глюкозы, по-видимому, вызывает сигнал насыщения в мозге, эффективно сообщая вам, что: “вы наелись”.Когда участники потребляли глюкозу, а затем им показывали фотографии пищи, в их мозге регистрировались повышенные показатели сытости и наполненности. Исследователи отметили:"Потребление... глюкозы уменьшило активацию областей гипоталамуса, островковой доли и полосатого тела, которые регулируют аппетит, мотивацию и вознаграждение, потребление глюкозы также увеличивает функциональные связи в гипоталамо-полосатой сети и увеличивает насыщение."Напротив, когда участники потребляли фруктозу и смотрели на изображения пищи, в ортофронтальной коре отмечалась большая активность. Это область, связанная с повышенной мотивацией поиска вознаграждений, таких как наркотики или продукты питания.Последующие исследования, представленные в Трудах Национальной академии наук США, пошли еще дальше, чтобы изучить влияние сахара на пищевое поведение. После потребления фруктозы или глюкозы, 24 добровольца прошли две сессии фМРТ при просмотре фотографий высококалорийных продуктов и непродовольственных товаров в формате блоков.После каждого блока участников попросили оценить голод и желание есть, а также выполнить задание на принятие решения. Задача на принятие решения заключалась в выборе между немедленным вознаграждением в форме еды или отсроченным денежным бонусом. Уровни гормонов измерялись в начале эксперимента и через 30 и 60 минут после потребления сахаров. Авторы исследования отметили:"Параллельно с результатами нейровизуализации, фруктоза в сравнении с глюкозой привела к большему голоду и стремлению к еде и большей готовности отказаться от долгосрочных денежных вознаграждений для получения высококалорийных продуктов немедленно.Эти данные свидетельствуют о том, что прием фруктозы по сравнению с глюкозой приводит к большей активации областей мозга, вовлеченных в обработку внимания и вознаграждения, и может способствовать развитию пищевого поведения."Оба этих исследования подчеркивают важность уделения внимания типу сахара, который вы потребляете. Очевидно, что фруктоза нарушает сигнальный механизм вашего мозга, который предназначен для того, чтобы сообщить вам, когда достаточно есть.Поскольку фруктоза не стимулирует инсулин, который, в свою очередь, не подавляет грилин или «гормон голода», который затем не стимулирует лептин или «гормон сытости», вы, скорее всего, будете есть больше и разовьете резистентность к инсулину при потреблении фруктозы.Второй пласт исследований, по-видимому, указывает на то, что потребление фруктозы может заставлять вас действовать импульсивно по отношению к пище, потребляя все больше и больше, даже когда ваше тело должно было сказать вам, что уже достаточно.Как вы можете себе представить, продолжение потребления большого количества фруктозы будет все более проблематичным, если у вас уже есть плохая привычка переедать.Фруктоза помогает набрать лишний вес быстрее, чем любые другие питательные веществаПоскольку фруктоза часто потребляется в жидкой форме, в основном в виде кукурузного сиропа, ее отрицательные метаболические эффекты еще сильнее увеличиваются. Энергетические напитки, фруктовые соки, содовые и спортивные напитки, а также множество других подслащенных напитков содержат сироп. Как и вся фруктоза, он метаболизируется как жировые отложения гораздо быстрее, чем любой другой сахар.Подобно алкоголю, вся бремя метаболизма фруктозы падает на вашу печень. Это сильно перегружает ее, повышая вероятность повреждения печени.Фруктоза также способствует особенно опасному виду жира в организме, называемому жировой тканью. Этот тип жира собирается в области живота и связан с большим риском сердечных заболеваний.Хотя сироп имеет примерно такое же количество фруктозы, как тростниковый сахар, он находится в «свободной» форме, которая не привязана к каким-либо другим углеводам. Напротив, фруктоза во фруктах и ??тростниковом сахаре связана с другими сахарами, что приводит к снижению метаболической токсичности.Потребление продуктов, содержащих большое количество фруктозы - даже натуральных, - это самый быстрый способ погубить здоровье. Вот только некоторые проблемы со здоровьем, которым вы способствуете, когда потребляете большое количество фруктозы:Артрит, рак, подагра и сердечные заболеванияИнсулинорезистентность, метаболический синдром, ожирение и диабет типа 2Повышенные кровяное давление, уровень ЛПНП (плохого) холестерина, триглицеридов и мочевой кислотыБолезнь печени, особенно неалкогольная жировая болезнь печениКроме того, несвязанная фруктоза, обнаруженная в больших количествах в кукурузном сиропе, может помешать использованию вашим сердцем минералов, таких как хром, медь и магний.Кроме того, как вы, вероятно, знаете, кукурузный сироп чаще всего производится из генетически модифицированной кукурузы, что чревато хорошо документированными проблемами со здоровьем и побочными эффектами.Как управлять и / или ограничивать потребление сахараСахар в натуральном виде не является плохим при потреблении в количествах, которые позволяют сжигать жир в качестве основного топлива. Однако, вам следует избегать всех источников обработанной фруктозы, особенно обработанных пищевых продуктов и напитков, таких как газировка.74% обработанных продуктов, приобретенных в продуктовом магазине, содержат добавленный сахар. Я рекомендую вам составить вашу диету ??главным образом из натуральных цельных продуктов, причем 10 процентов или менее должно приходиться на обработанные пищевые продукты.Я также рекомендую строго ограничить потребление рафинированных углеводов, содержащихся в зерновых, хлебах, макаронных изделиях и других продуктах на основе зерна, поскольку они разлагаются до сахара в вашем теле, что увеличивает уровень инсулина и вызывает резистентность к инсулину.В качестве общей рекомендации я предлагаю вам ограничить общее потребление фруктозы ниже 25 г в день, включая фрукты. Имейте в виду, в то время как фрукты богаты питательными веществами и антиоксидантами, они, естественно, содержат фруктозу.Если она потребляется в больших количествах (особенно если вы не сжигаете жир в качестве основного топлива), фруктоза из фруктов ухудшает чувствительность к инсулину и повышает уровень мочевой кислоты. Кроме того, обязательно избегайте искусственных подсластителей, из-за связанных с ними проблем со здоровьем, которые хуже, чем связанные с кукурузным сиропом и сахаром.Ниже приведены некоторые дополнительные советы, которые помогут вам управлять и / или ограничивать потребление сахара:Увеличьте потребление здоровых жиров, таких как омега-3, насыщенных и мононенасыщенных жиров. Для оптимального функционирования организм нуждается в оздоровительных животных и растительных жирах. Фактически, новые данные свидетельствуют о том, что здоровые жиры должны составлять не менее 60-85 процентов от ваших ежедневных калорий.Некоторые из лучших источников включают авокадо, кокосовое масло, яйца с местной фермы, органическое масло из сырого молока, сырые орехи, такие как макадамия и орех пекан, (холодное) оливковое масло и дикий аляскинский лосось.Пейте чистую воду. Питье чистой воды вместо сладких напитков, таких как фруктовый сок и газировка, будет иметь большое значение в улучшении вашего здоровья. Лучший способ оценить ваши потребности в воде - наблюдать за цветом вашей мочи - она должна быть светло-желтого цвета, а частота посещений уборной должна составлять от семи до восьми раз в день.Добавьте в пищу ферментированные продукты. Полезные бактерии в ферментированных продуктах помогут вашему пищеварению и обеспечат поддержку детоксикации, уменьшив нагрузку фруктозы на вашу печень. Некоторые из лучших вариантов включают ферментированные овощи, кефир и органический йогурт, приготовленные из молока травоядного скота, кимчи, натто.Используйте техники эмоциональной свободы (ТЭС).