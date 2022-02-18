Почему нам нужно почаще есть гречку

Гречневая крупа занимает на российской кухне такое же место, какое рис в азиатской и ближневосточной культуре. И гречка полностью оправдывает такое доверие.Ядра гречневой крупы имеют бледно-коричневый или зеленый цвет. Гречневая крупа не имеет отношения к пшенице, следовательно, она не содержит глютена. Зерна гречки можно использовать в гречневых чаях или перерабатывать в муку, лапшу и крупу. Крупа используется так же, как рис, в нескольких традиционных европейских и азиатских блюдах. Гречневая крупа обладает высоким содержанием минералов и антиоксидантов, что обеспечивает ряд преимуществ для здоровья. Питательная ценность гречневой крупы значительно выше, чем у многих других злаков. Углеводы являются основным диетическим компонентом гречневой крупы. Также в ней присутствуют белок, многие необходимые минералы и антиоксиданты. Гречневую крупу безопасно употреблять в пищу всем, за исключением небольшого процента людей, у которых может быть аллергия на нее. Чаще она встречается у тех, у кого уже есть аллергия на рис или латекс.Гречневая крупа имеет низкий или средний гликемический индекс, который вызывает более медленный рост уровня сахара в крови после еды, следовательно, она безопасна для употребления в пищу пациентами с диабетом и полезна для тех, кто хочет улучшить свой баланс сахара в крови. Поддержание хорошего баланса сахара помогает поддерживать здоровье.Магний, медь, клетчатка, некоторые белки и растительные соединения, такие как рутин, помогают поддерживать хорошее здоровье сердца. Гречневая крупа содержит наибольшее количество рутина – одно из лучших антиоксидантов среди злаков. Антиоксиданты защищают ткани организма от окислительного стресса и замедляют процесс старения. Рутин защищает сердце, снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах, уменьшает воспаления и артериальное давление. Также было обнаружено, что гречневая крупа снижает уровень холестерина, который является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.