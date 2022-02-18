Нут, фасоль, бобы – почему это «мясо для умных»?

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Помогают худеть, наполняют энергией, снижают холестерин и сахар в крови!Когда-то фасоль и бобы называли мясом для бедных – и это было справедливо. Ведь бобовые втрое дешевле курицы, говядины или рыбы, а благодаря высокому содержанию белка насыщают не хуже. Но теперь самое время назвать их мясом для тех, кто заботится о своем здоровье – и стараться есть их почаще. Рассказываем, почему.1 порция консервированной фасоли содержит:218 калорий14,5 г белка0,7 г жиров40 г углеводов1 г сахара16,6 г клетчатки5 мг железа (28% суточной нормы)84 мг магния (27%)259 мг фосфора (37%)739 мг калия (16%)331 мг натрия (22%)1,3 мг цинка (16%)0,4 мг тиамина (33%)0,3 мг рибофлавина (27%)146 мкг фолиевой кислоты (36%)Чем полезна черная фасоль?Помимо растительного белка (который, кстати, намного полезнее для нашего сердца и сосудов, чем белок животного происхождения), черные фасоль и бобы богаты клетчаткой (растворимой и нет), также в них много калия, полезного для здоровья сердца, магния, поддерживающего нервную систему, и цинка, очень важного для хорошей работы иммунной системы. Вот чем еще полезны бобы, нут и фосаль.Хороши для пищеваренияКлетчатка и пищевые волокна помогают справиться с запорами и вздутием живота: они буквально проталкивают пищу, заставляя кишечник работать активнее. Так что одна-две порции бобовых в неделю – обязательная норма для тех, кто заботится о хорошем пищеварении.Снижают уровень «плохого» холестеринаИ снова клетчатка: если вы придерживаетесь рекомендованной суточной нормы и получаете 25-30 граммов в день, ваш уровень холестерина будет ближе к безопасной норме. А если он уже повышен, начните чаще есть бобовые – заметите разницу!Защищают костиМагний, которого очень много в фасоли и бобах, важен для более чем 300 реакций, происходящих в нашем организме, в том числе и для обмена веществ. А правильный обмен веществ в свою очередь важен для крепости и твердости костей.Помогают контролировать давлениеА здесь уже важен калий: этот микроэлемент поддерживает здоровье сосудов, а значит и помогает крови лучше перемещаться по артериям, тем самым нормализуя давление.Это отличный источник белкаОдна порция содержит 15 граммов белка – это особенно важно для людей, придерживающихся вегетарианской или веганской диеты. Впрочем, даже если вы едите мясо, один-два дня в неделю, когда вы отдохнете от животного белка, определенно пойдут на пользу вашему здоровью.Сколько фасоли и бобов стоит есть?Интересное наблюдения: в странах, где самые низкие показатели заболеваемости диабетом, болезнями сердца и сосудов – это страны, где люди активно употребляют в пищу бобовые. Рекомендованная доза, при которой можно рассчитывать на наибольшую пользу для здоровья – три порции в неделю или полстакана фасоли, бобов, гороха или нута в день.Можно ли их есть при диабете?Разумеется, последнее слово за вашим врачом, но вообще бобовые считаются одним из самых полезных продуктов при диабете: растительный белок и клетчатка помогают замедлить гликемический ответ на любой прием пищи и уменьшить количество пиков сахара в крови.Какие бобовые полезнее, консервированные или сушёные?Что касается питательность и содержания полезных витаминов и элементов, ощутимой разницы нет. Но консервированные фасоль и бобы часто перенасыщены сахаром или солью, а потому стоит внимательно изучать состав и выбирать те продукты, где содержание этих добавок будет минимальным. Но если у вас есть мультиварка или вы просто готовы потратить на приготовление больше времени, конечно, лучше отдавать предпочтение сушеных бобам.