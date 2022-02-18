Назван способ предотвратить раннее появление седины

Стресс ускоряет процессы старения.Обычно поседение волос является признаком старения. Однако ученым удалось выяснить, что влияет на преждевременную седину и как предотвратить этот процесс.Почему появляются седые волосыПо словам специалистов, основной причиной возникновения седины является стресс, который ускоряет процессы старения. В частности, цвет волос можно восстановить, если устранить переживания.К тому старение человека не является линейным, фиксированным биологическим процессом, но может быть частично остановлено.Как рассказал автор исследования Мартин Пикард, так же как кольца на стволе дерева содержат информацию о прошедших десятилетия жизни дерева, волос содержит информацию о нашу биологическую историю.Когда волосы находятся в виде фолликулов, они подвержены влиянию гормонов стресса и других явлений, которые испытывает наш организмОтмечается, что в эксперименте приняли участие 14 человек. Они вели дневник стресса, то есть обозначали уровень тревожности ежедневно. Выяснилось, что седина быстрее появлялась у людей, у которых уровень стресса был высокий.Также в участников, которые не поддавались часто тревожности, седые волосы вновь приобрели первоначальный цвет.