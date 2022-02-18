ТОП-6 причин пить кефир каждый день

Добавьте кефир в свой рацион.У кефира есть много целебных свойств. Этот вкусный и полезный кисломолочный напиток — самый популярный. Без него нельзя представить себе диетическое и детское питание.Укрепляет иммунитетВ кефире много питательных веществ и соединений. Также благодаря биотину и фолиевой кислоте поддерживается иммунная система. Поэтому, если вы употребляете кефир, то ваши клетки полностью защищены.Также в кефире очень много пробиотиков. Они помогают защищать наш организм от бактерий и борется с кандидозом.Укрепляет костиОтметим, если кефир сделан из натурального молока, то в нем много кальция, в котором нуждаются наши кости. Также в нем большое количество биоактивных веществ, которые останавливают деформацию костей.Борется с онкологическими заболеваниямиЕсли в организме человека очень быстро начинают расти аномальные клетки, то помочь может кефир.Соединения, которые присутствуют в кефире, помогают уничтожить опасные клетки в желудке. Также напиток помогает снизить рост раковых клеток груди на 56%.Улучшает пищеварениеЕсли пить этот напиток ежедневно, то количество полезных бактерий увеличится.К тому же он помогает быстро восстановить микрофлору кишечника.Улучшает состояние кожиСо временем кожа теряет тонус и становится не привлекательной. Поэтому необходимо пересмотреть свой рацион, ведь проблемы с кожей обычно появляются при заболеваниях желудка.Полезен при похуденииКефир содержится много пептидов, которые помогают уменьшать скопление жира и способствуют расщеплению жирных кислот у тех людей, которые страдают от лишних килограммов.