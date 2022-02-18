Огурцы могут помочь предотвратить болезнь Альцгеймера
Результаты исследования Института биологических исследований Солка, эксперименты над животными помогли выяснить, что огурцы положительно влияют на здоровье благодаря содержанию такого вещества как физетин. Это вещество представляет собой природный антиоксидант и обладает свойством уменьшать количество разрушенных клеток, которые накапливаются в организме с возрастом. Предполагается, что данное вещество помогает поддерживать здоровье нервной системы. Достигается этот эффект путем снижения уровня нарушений в головном мозге. Также происходит предотвращение когнитивных нарушений, которые в последствии приводят к развитию болезни Альцгеймера. Некоторые исследователи также утверждают, что огурцы останавливают распространение раковых клеток.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий