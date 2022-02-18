Огурцы могут помочь предотвратить болезнь Альцгеймера

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты утверждают, что регулярное употребление огурцов помогает улучшить память и способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера. Ранее уже было известно, что огурцы являются отличным диетическим продуктом. Прежде всего интерес они вызывают благодаря своей низкой калорийности — всего 15 калорий на 100 грамм продукта. Также огурцы являются отличным источником клетчатки, содержат в себе большое количество витаминов и минералом. Помимо этого огурцы обладают исключительным вкусом, особенно если они выращены на грядке, а не в теплице. Однако в развитых странах огурец не имеет широкой популярности и сильно уступает, например, шпинату.Результаты исследования Института биологических исследований Солка, эксперименты над животными помогли выяснить, что огурцы положительно влияют на здоровье благодаря содержанию такого вещества как физетин. Это вещество представляет собой природный антиоксидант и обладает свойством уменьшать количество разрушенных клеток, которые накапливаются в организме с возрастом. Предполагается, что данное вещество помогает поддерживать здоровье нервной системы. Достигается этот эффект путем снижения уровня нарушений в головном мозге. Также происходит предотвращение когнитивных нарушений, которые в последствии приводят к развитию болезни Альцгеймера. Некоторые исследователи также утверждают, что огурцы останавливают распространение раковых клеток.