У летучих мышей из пещеры на севере Лаоса нашли три новых для науки коронавируса

В популяции подковоносых летучих мышей, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса, международная группа ученых обнаружила три ранее неизвестных вида коронавирусов. Все они могут проникать в человеческие клетки.О результатах исследования написал научный журнал Nature."Мы провели первую "перепись" коронавирусов, поражающих популяции летучих мышей на севере Лаоса. Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых - BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 - близкие родственники SARS-CoV-2", - сообщили исследователи.Во время работы биологи под руководством Марка Элуа из Франции изучили вирусы, которые поражают летучих мышей, обитающих в карстовых пещерах на границе Китая и Лаоса. Выбор объекта наблюдений обусловлен тем, что именно там живут летучие мыши Rhinolophus affinis, которые разносят вирус RaTG13. Его называют ближайшим родственником возбудителя COVID-19.Ученым удалось поймать более 600 летучих мышей и собрать образцы их крови, а также биологических жидкостей. В ходе расшифровки их генома удалось выяснить, что вирусы BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 очень близки к SARS-CoV-2.Структура найденных патогенов имеет почти 100% сходство с белками-возбудителями COVID-19. В рамках исследования было выяснено, что эти патогены способны поражать человеческие клетки.Ученые предположили, что предполагаемая родина коронавирусной инфекции - это юг Китая или граница КНР с другими странами Юго-Восточной Азии. Биологи надеются, что дальнейшие исследования позволят более подробно узнать историю появления возбудителя COVID-19.К маю 2020 года науке было известно 43 вида коронавирусов. Их объединили в два подсемейства: Letovirinae и Orthocoronavirinae.